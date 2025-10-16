Chances mínimas: Paysandu só escapa do rebaixamento com campanha final quase perfeita Segundo cálculos da UFMG, clube bicolor só evita a queda se alcançar pontuação próxima de 44 pontos, cenário que exige série de vitórias nas rodadas finais. Iury Costa 16.10.25 17h46 O time precisaria alcançar pelo menos 44 pontos para ter chances reais de permanência na Série B. (Cristino Martins / O Liberal) O rebaixamento do Paysandu para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2026 está praticamente selado, mas ainda há uma pequena margem matemática para sonhar. Segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time precisaria alcançar pelo menos 44 pontos para ter chances reais de permanência na Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Atualmente, o Papão ocupa a lanterna da competição com 26 pontos. Restando apenas seis rodadas para o fim do campeonato, o máximo que o clube pode somar é 18 pontos, caso vença todas as partidas restantes. A marca considerada “mágica” para escapar da queda nesta temporada gira entre 43 e 45 pontos, de acordo com as simulações da UFMG. O levantamento indica que times com 42 pontos ainda correm 58% de risco de rebaixamento, enquanto com 44 pontos, essa probabilidade cai para 11,5%, e com 45 pontos, praticamente desaparece (2,8%). VEJA MAIS Rebaixamento pode causar prejuízo de até R$ 9 milhões ao Paysandu em 2026 Diferença entre cotas da Série B e Série C é grande; com crise financeira e dívidas trabalhistas, cenário preocupa a direção bicolor Wendell não joga a toalha e lamenta derrota do Paysandu no RexPa: 'Fomos superiores' Atacante, que entrou no segundo tempo e marcou o gol de empate, afirma que time irá lutar enquanto tiver chances de escapar do rebaixamento Com base nesses números, dois cenários possíveis podem ser traçados para o Paysandu: Cenário 1 – Campanha perfeita (6 vitórias, 0 empate, 0 derrota): O Paysandu chegaria a 44 pontos e poderia escapar do rebaixamento, embora ainda com um risco residual de cerca de 11%. Para isso, o time teria de vencer todos os seus compromissos restantes contra Ferroviária, Avaí, Atlético-GO, Coritiba, Amazonas e Athletic-MG, uma sequência inédita na temporada. Cenário 2 – Cinco vitórias e um empate: Com 42 pontos, o Papão ainda teria cerca de 58% de risco de queda, segundo a UFMG. Esse cenário é considerado o mais plausível entre os possíveis, mas ainda insuficiente para garantir a permanência sem depender de uma combinação de resultados de rivais diretos. O próximo desafio do Paysandu será contra a Ferroviária-SP, na segunda-feira (20), às 19h30, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara (SP). A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração da Rádio Liberal+. 