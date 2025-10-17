Amazonas x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/10) pela Série B

Amazonas x Novorizontino disputam hoje, sexta-feira (17/10), a 33° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Amazonas FC x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN, Kwai, SportyNet e Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Novorizontino é o 3° colocado da Série B e acumula um total de 14 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 36 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Amazonas está na vice-lanterna da competição e soma 7 vitórias, 10 empates, 15 derrotas, 33 gols marcados e 48 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Amazonas FC x Novorizontino: prováveis escalações

Amazonas: Renan; Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Erick Varão, Domingos e Rafael Tavares; Diego Torres, Kevin Ramírez e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

Novorizontino: Airton Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Fábio Matheus e Tavinho; Waguininho, Matheus Frizzo (Lucca) e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

FICHA TÉCNICA

Amazonas x Novorizontino

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)

Data/Horário: 17 de outubro de 2025, 20h