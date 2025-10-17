Amazonas x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/10) pela Série B Amazonas e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 17.10.25 19h00 Novorizontino soma 22 pontos a mais que o Amazonas (Ozzair Jr./ Novorizontino) Amazonas x Novorizontino disputam hoje, sexta-feira (17/10), a 33° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Amazonas FC x Novorizontino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN, Kwai, SportyNet e Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Novorizontino é o 3° colocado da Série B e acumula um total de 14 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 36 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Amazonas está na vice-lanterna da competição e soma 7 vitórias, 10 empates, 15 derrotas, 33 gols marcados e 48 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Racing x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Argentino Racing Club e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Amazonas FC x Novorizontino: prováveis escalações Amazonas: Renan; Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Erick Varão, Domingos e Rafael Tavares; Diego Torres, Kevin Ramírez e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi. Novorizontino: Airton Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Fábio Matheus e Tavinho; Waguininho, Matheus Frizzo (Lucca) e Robson. Técnico: Enderson Moreira. FICHA TÉCNICA Amazonas x Novorizontino Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM) Data/Horário: 17 de outubro de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave amazonas Novorizontino jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Lanús x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Argentino Lanús e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.10.25 20h15 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/10) pela Série B Amazonas e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.10.25 19h00 Série A argentina Racing x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Argentino Racing Club e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.10.25 18h00 Campeonato Alemão Union Berlin x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Bundesliga Union Berlin e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 17.10.25 14h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 PASSOU DOS LIMITES? VÍDEO: Neymar 'se vinga' de funcionário do Santos após bolada em sua filha, Mavie Jogador aplicou trote em segurança que acertou bola na criança durante clássico contra o Corinthians 16.10.25 18h53 Futebol 'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso 16.10.25 19h23