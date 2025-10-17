Adversário do Remo, Athletic-MG tem desempenho acima da média como visitante Dos 37 pontos conquistados pelo Athletic até aqui, 20 foram somados longe de São João del Rei O Liberal 17.10.25 22h32 O Athletic-MG, adversário deste sábado (18) do Leão, tem se mostrado um visitante incômodo no campeonato. A equipe mineira tem a sétima melhor campanha fora de casa, com números que exigem atenção do time azulino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Dos 37 pontos conquistados pelo Athletic até aqui, 20 foram somados longe de São João del Rei. O time venceu seis jogos, empatou dois e perdeu oito atuando como visitante. Esse desempenho é melhor, inclusive, do que o de equipes que ocupam a parte de cima da tabela. VEJA MAIS Remo x Athletic Club-MG: onde assistir ao jogo deste sábado (18) Partida da 33ª rodada da Série C do Brasileirão será disputada no estádio Baenão, em Belém, às 20h30 Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30. A força fora de casa ajuda a explicar a situação mais tranquila do Athletic em relação à zona de rebaixamento. O clube mineiro é o 15º colocado e busca se consolidar de vez na Série B para 2026. A equipe vem de um empate por 1 a 1 com o Goiás, também longe de seus domínios, resultado que ajudou a estancar a sequência negativa e deu fôlego para o confronto em Belém. Para o Remo, o desafio é manter o bom desempenho no Baenão e confirmar a recuperação nas rodadas finais. Embalado por quatro vitórias consecutivas, incluindo o clássico Re-Pa, o time azulino está em sexto lugar, com 51 pontos, apenas um atrás do G4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO VISITA DESAGRADÁVEL Adversário do Remo, Athletic-MG tem desempenho acima da média como visitante Dos 37 pontos conquistados pelo Athletic até aqui, 20 foram somados longe de São João del Rei 17.10.25 22h32 CONCORRÊNCIA Pedro Costa esquenta disputa na lateral do Remo antes de decisão: 'Dor de cabeça boa pro Guto' Após ser titular no clássico e ter boa atuação, lateral volta a brigar por posição com Marcelinho e promete entrega total no duelo contra o Athletic, neste sábado. 17.10.25 20h05 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 Futebol Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30. 17.10.25 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 Futebol 'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso 16.10.25 19h23 PASSOU DOS LIMITES? VÍDEO: Neymar 'se vinga' de funcionário do Santos após bolada em sua filha, Mavie Jogador aplicou trote em segurança que acertou bola na criança durante clássico contra o Corinthians 16.10.25 18h53