Adversário do Remo, Athletic-MG tem desempenho acima da média como visitante

O Athletic-MG, adversário deste sábado (18) do Leão, tem se mostrado um visitante incômodo no campeonato. A equipe mineira tem a sétima melhor campanha fora de casa, com números que exigem atenção do time azulino.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Dos 37 pontos conquistados pelo Athletic até aqui, 20 foram somados longe de São João del Rei. O time venceu seis jogos, empatou dois e perdeu oito atuando como visitante. Esse desempenho é melhor, inclusive, do que o de equipes que ocupam a parte de cima da tabela.

VEJA MAIS

A força fora de casa ajuda a explicar a situação mais tranquila do Athletic em relação à zona de rebaixamento. O clube mineiro é o 15º colocado e busca se consolidar de vez na Série B para 2026. A equipe vem de um empate por 1 a 1 com o Goiás, também longe de seus domínios, resultado que ajudou a estancar a sequência negativa e deu fôlego para o confronto em Belém.

Para o Remo, o desafio é manter o bom desempenho no Baenão e confirmar a recuperação nas rodadas finais. Embalado por quatro vitórias consecutivas, incluindo o clássico Re-Pa, o time azulino está em sexto lugar, com 51 pontos, apenas um atrás do G4.