O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30.

Caio Maia
fonte

Leão e Altos cumprem tabela no Baenão (Thiago Gomes / O Liberal)

Com o objetivo de garantir uma grande festa e minimizar transtornos no acesso ao Banpará Baenão, o Remo divulgou orientações aos torcedores para a partida deste sábado (18), às 20h30, contra o Athletic-MG. A diretoria de segurança do clube informou que todos os portões do estádio estarão abertos a partir das 17h30, e recomenda que o público chegue com antecedência para evitar filas e facilitar o acesso.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Orientações para o acesso ao Baenão

O clube reforça que somente sócios-torcedores que realizaram o check-in antecipado poderão entrar no estádio. No dia do jogo, o acesso será permitido mediante apresentação da carteirinha física ou virtual, acompanhada do comprovante de check-in.

Os sócios que não fizerem o check-in prévio não poderão entrar, mesmo que estejam adimplentes. Por isso, o clube alerta para que todos fiquem atentos aos prazos de abertura e encerramento do procedimento antes de cada partida.

Cuidados e recomendações de segurança

A diretoria orienta os torcedores a não comprar ingressos de terceiros, para evitar golpes. Também será proibido tentar acessar o estádio por um setor diferente do indicado no ingresso.

O Remo recomenda ainda que, após a compra, o torcedor baixe o arquivo do ingresso e salve no aparelho, evitando depender da internet no momento da entrada, o que deve agilizar o fluxo nas catracas.

O clube destaca que espera contar com a colaboração da torcida azulina para que o evento seja seguro e festivo para todos.

Palavras-chave

esportes

remo

futebol

jornal amazônia

remo x athletic-mg
Remo
.
