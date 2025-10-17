Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30. Caio Maia 17.10.25 15h02 Leão e Altos cumprem tabela no Baenão (Thiago Gomes / O Liberal) Com o objetivo de garantir uma grande festa e minimizar transtornos no acesso ao Banpará Baenão, o Remo divulgou orientações aos torcedores para a partida deste sábado (18), às 20h30, contra o Athletic-MG. A diretoria de segurança do clube informou que todos os portões do estádio estarão abertos a partir das 17h30, e recomenda que o público chegue com antecedência para evitar filas e facilitar o acesso. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Orientações para o acesso ao Baenão O clube reforça que somente sócios-torcedores que realizaram o check-in antecipado poderão entrar no estádio. No dia do jogo, o acesso será permitido mediante apresentação da carteirinha física ou virtual, acompanhada do comprovante de check-in. Os sócios que não fizerem o check-in prévio não poderão entrar, mesmo que estejam adimplentes. Por isso, o clube alerta para que todos fiquem atentos aos prazos de abertura e encerramento do procedimento antes de cada partida. Cuidados e recomendações de segurança A diretoria orienta os torcedores a não comprar ingressos de terceiros, para evitar golpes. Também será proibido tentar acessar o estádio por um setor diferente do indicado no ingresso. O Remo recomenda ainda que, após a compra, o torcedor baixe o arquivo do ingresso e salve no aparelho, evitando depender da internet no momento da entrada, o que deve agilizar o fluxo nas catracas. O clube destaca que espera contar com a colaboração da torcida azulina para que o evento seja seguro e festivo para todos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol jornal amazônia remo x athletic-mg COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30. 17.10.25 15h02 Futebol É pra lotar! Remo anuncia fim dos ingressos para a partida que pode devolver o time ao G4 da Série B Remo e Athletic se enfrentam pela 33ª rodada da Série B, com prenúncio de casa cheia para apoiar o time em busca do acesso 16.10.25 21h13 Futebol 'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso 16.10.25 19h23 FUTEBOL Marcos Braz projeta melhor resultado financeiro da história do Remo e detalha obras no CT Momento do Remo é de reorganização estrutural e Braz afirma que o clube irá fechar ano no 'azul' 16.10.25 18h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33 Futebol 'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso 16.10.25 19h23