Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B

Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Pedro Garcia
fonte

A ação ocorre em um momento delicado para a Ferroviária, que atualmente é a 16ª colocada, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento (Reprodução/Jorge Luís Totti/Paysandu)

Ferroviária-SP e Paysandu se enfrentam nesta segunda-feira (20), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 19h30, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para aproximar o torcedor paulista do time, que, assim como o Papão, luta contra o Z4, a Locomotiva disponibilizou 8.500 ingressos gratuitos para a torcida.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Para a partida contra o Paysandu, os portões da Fonte Luminosa estarão abertos. Você só precisa vir até a Arena, retirar seu ingresso gratuitamente na bilheteria e apoiar os 90 minutos!”, diz o clube em publicação nas redes sociais.

VEJA MAIS

image Lateral do Paysandu confia na salvação na Série B: 'Precisamos errar o mínimo'
Atleta avalia desempenho recente da equipe e diz que o grupo segue unido na luta contra o rebaixamento

image Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi
Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B

A ação ocorre em um momento delicado para a Ferroviária, que atualmente é a 16ª colocada, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 37 pontos — apenas três a mais que o 17º, o Volta Redonda-RJ, que tem 34. Logo em seguida, o Botafogo-SP está na 18ª posição, com 33, seguido pelo Amazonas-AM, com 31, e o lanterna Paysandu, com apenas 26.

No primeiro turno, o Paysandu enfrentou a Ferroviária no Estádio da Curuzu e venceu de virada pelo placar de 2 a 1. Na ocasião, a vitória levou o Papão à 19ª posição na tabela. Além da reedição do confronto, o Lobo também reencontra um velho conhecido: o técnico Claudinei Oliveira, que atualmente está à frente da Locomotiva. No comando do time paulista, o treinador soma uma vitória, duas derrotas e dois empates.

Situação crítica para o Papão

A situação do Paysandu na reta final da Série B exige uma campanha quase impecável para afastar o perigo do rebaixamento, projetando matematicamente os caminhos mais seguros. No cenário ideal, com seis vitórias nos compromissos restantes, o time bicolor alcançaria 44 pontos, o que reduziria o risco de queda a apenas 11%, segundo análises especializadas. Para concretizar essa fuga, o Papão precisaria superar Ferroviária, Avaí, Atlético-GO, Coritiba, Amazonas e Athletic-MG — uma série de triunfos que marcaria um feito inédito na temporada atual.

Uma perspectiva mais moderada, contemplando cinco vitórias e um empate, colocaria o clube paraense com 42 pontos, ainda com uma margem de risco de queda considerada alta pela UFMG, em torno de 58%. Embora esse prognóstico seja visto como o mais provável entre os favoráveis, a pontuação ainda seria insuficiente para selar a permanência na Série B sem depender de outros resultados de clubes adversários diretos na tabela.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

paysandu

paysandu

ferroviaria
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B

Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

17.10.25 10h33

Futebol

Lateral do Paysandu confia na salvação na Série B: 'Precisamos errar o mínimo'

Atleta avalia desempenho recente da equipe e diz que o grupo segue unido na luta contra o rebaixamento

16.10.25 20h43

FUTEBOL

Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi

Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B

16.10.25 20h16

SÉRIE B

Chances mínimas: Paysandu só escapa do rebaixamento com campanha final quase perfeita

Segundo cálculos da UFMG, clube bicolor só evita a queda se alcançar pontuação próxima de 44 pontos, cenário que exige série de vitórias nas rodadas finais.

16.10.25 17h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi

Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B

16.10.25 20h16

Futebol

'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão

O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso

16.10.25 19h23

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

17.10.25 7h00

PASSOU DOS LIMITES?

VÍDEO: Neymar 'se vinga' de funcionário do Santos após bolada em sua filha, Mavie

Jogador aplicou trote em segurança que acertou bola na criança durante clássico contra o Corinthians

16.10.25 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda