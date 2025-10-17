Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B

Ferroviária-SP e Paysandu se enfrentam nesta segunda-feira (20), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 19h30, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para aproximar o torcedor paulista do time, que, assim como o Papão, luta contra o Z4, a Locomotiva disponibilizou 8.500 ingressos gratuitos para a torcida.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Para a partida contra o Paysandu, os portões da Fonte Luminosa estarão abertos. Você só precisa vir até a Arena, retirar seu ingresso gratuitamente na bilheteria e apoiar os 90 minutos!”, diz o clube em publicação nas redes sociais.

VEJA MAIS

A ação ocorre em um momento delicado para a Ferroviária, que atualmente é a 16ª colocada, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 37 pontos — apenas três a mais que o 17º, o Volta Redonda-RJ, que tem 34. Logo em seguida, o Botafogo-SP está na 18ª posição, com 33, seguido pelo Amazonas-AM, com 31, e o lanterna Paysandu, com apenas 26.

No primeiro turno, o Paysandu enfrentou a Ferroviária no Estádio da Curuzu e venceu de virada pelo placar de 2 a 1. Na ocasião, a vitória levou o Papão à 19ª posição na tabela. Além da reedição do confronto, o Lobo também reencontra um velho conhecido: o técnico Claudinei Oliveira, que atualmente está à frente da Locomotiva. No comando do time paulista, o treinador soma uma vitória, duas derrotas e dois empates.

Situação crítica para o Papão

A situação do Paysandu na reta final da Série B exige uma campanha quase impecável para afastar o perigo do rebaixamento, projetando matematicamente os caminhos mais seguros. No cenário ideal, com seis vitórias nos compromissos restantes, o time bicolor alcançaria 44 pontos, o que reduziria o risco de queda a apenas 11%, segundo análises especializadas. Para concretizar essa fuga, o Papão precisaria superar Ferroviária, Avaí, Atlético-GO, Coritiba, Amazonas e Athletic-MG — uma série de triunfos que marcaria um feito inédito na temporada atual.

Uma perspectiva mais moderada, contemplando cinco vitórias e um empate, colocaria o clube paraense com 42 pontos, ainda com uma margem de risco de queda considerada alta pela UFMG, em torno de 58%. Embora esse prognóstico seja visto como o mais provável entre os favoráveis, a pontuação ainda seria insuficiente para selar a permanência na Série B sem depender de outros resultados de clubes adversários diretos na tabela.