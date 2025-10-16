Lateral do Paysandu confia na salvação na Série B: 'Precisamos errar o mínimo'

Lanterna da Série B com 26 pontos, o Paysandu vive situação crítica na reta final do campeonato. O time bicolor tem cinco pontos a menos que o vice-lanterna Amazonas e está oito atrás do primeiro fora do Z4, o Volta Redonda. Faltando seis rodadas para o fim da competição, as chances de rebaixamento são de 97,6%. Ainda assim, o lateral-esquerdo Reverson mantém a confiança em uma reação.

"É assim que temos encarado os jogos. Esse é o mais importante, como sempre são os próximos. Temos que encarar isso da melhor forma e trabalhar para mudar esse cenário", afirma o jogador. No Re-Pa da terça-feira (14), o Paysandu criou boas oportunidades, mas voltou a desperdiçar pontos e saiu derrotado por 3 a 2. Mesmo assim, Reverson destacou a importância de manter a postura agressiva do segundo tempo e a concentração até o fim.

"A postura tem que ser a mesma que tivemos no segundo tempo: de quem quer vencer, quer fazer pontos, sair com a vitória e permanecer. É assim que temos que encarar. Jogar para ganhar, com consciência e sabedoria, entendendo que precisamos do resultado positivo."

O lateral, no entanto, reconheceu que os gols sofridos nos minutos finais têm custado caro à equipe e pediu foco máximo para os próximos compromissos. "Acredito que seja a concentração, estar atento até o último minuto. Temos tomado gols nos instantes finais e isso é um problema. Vamos lutar até o final. Peço que quem acredita continue acreditando, pois estamos guerreando para sair dessa situação".

Mesmo com chances mínimas e praticamente rebaixado, ele garante que o elenco está unido e comprometido na tentativa de manter o Papão na Série B. "Está todo mundo engajado, com um só pensamento. Claro que tem suas falhas ali para que a gente possa melhorar, mas está todo mundo junto, sabendo das responsabilidades e do desejo de manter o Papão na Série B", completou. O Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (21), às 19h, quando enfrenta a Ferroviária na Fonte Luminosa.