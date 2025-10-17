Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista

O possível acesso do Remo à Primeira Divisão do futebol brasileiro após 32 anos pode não representar apenas um ganho esportivo à equipe, mas também uma grande vantagem financeira. Na temporada passada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) distribuiu cotas de premiação aos clubes da Série B que variaram entre R$ 1,35 milhão e R$ 3,5 milhões. A tendência, no entanto, é que esses valores sejam maiores em 2025.

No ano passado, a premiação contemplou apenas os clubes que terminaram a Segundona no G-4. O Santos-SP, campeão da temporada passada, garantiu R$ 3,5 milhões. Enquanto isso, Sport-PE, Mirassol-SP e Ceará-CE, outras equipes que também conquistaram o acesso, receberam, cada uma, R$ 1,35 milhão da entidade.

Vale destacar que essa premiação foi distribuída com base nos acordos financeiros firmados pela CBF naquela temporada. Para 2025, a entidade negociou novos contratos de televisão, sobretudo envolvendo as duas ligas que centralizam a venda dos direitos de transmissão dos clubes — Libra e LFU. Por conta disso, é provável que os valores sejam maiores desta vez.

De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, entre cotas de televisão, patrocínios, premiação por posição, outras possibilidades comerciais diretas e indiretas, além de bilheteria, o Remo, se subir, pode arrecadar até R$ 150 milhões na próxima temporada — valor mais de dez vezes superior ao projetado em 2024. Outro ganho seria a expansão da marca no mercado internacional.

Atualmente, o Remo é o 6º colocado da Série B do Brasileirão, com 51 pontos conquistados. A distância do Leão Azul para o Goiás, primeiro time dentro do G-4 — zona de acesso à Série A do Brasileirão —, é de apenas um ponto.

A chance de ultrapassar o adversário é neste sábado (18), quando o Leão enfrenta o Athletic-MG, em Belém, pela 33ª rodada. O jogo, que será disputado no Baenão, às 20h30, pode consagrar a quinta vitória seguida do Leão, que venceu as últimas quatro partidas pela Série B — a mais recente delas contra o Paysandu, na última terça-feira (14).

O duelo entre Remo e Athletic-MG terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com e, ao vivo, na Rádio Liberal.