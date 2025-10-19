Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada O Liberal 19.10.25 17h37 Goleiro vai desfalcar o Remo na fase final da Série B (Reprodução / Instagram) Após a confirmação de que está fora da temporada de 2025, o goleiro Marcelo Rangel publicou uma mensagem nas redes sociais. O arqueiro foi diagnosticado com uma lesão em alça de balde do menisco medial e vai passar por uma cirurgia nesta segunda-feira (20). Por meio de uma publicação no Instagram, o jogador agradeceu o apoio que tem recebido e demonstrou fé na recuperação. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Um leão ferido ainda é um leão”, escreveu o goleiro. “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Obrigado a todos pela força e carinho”, declarou o atleta. Marcelo Rangel deixou a partida contra o Athletic-MG, vencida por 3 a 1 pelo Remo, no último sábado (18), com dores e mancando. Após o jogo, o clube realizou exames e identificou uma lesão em alça de balde do menisco medial, uma ruptura longitudinal grave na cartilagem do joelho que forma uma espécie de alça. VEJA MAIS Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo Atleta fará uma cirurgia na manhã da próxima segunda-feira (20) Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' O goleiro passará por cirurgia nesta segunda-feira para corrigir o problema. O tempo de recuperação pode variar entre seis e oito meses. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Com isso, o Remo perde um de seus principais jogadores na reta final da Série B. O time azulino ainda está na luta pelo acesso. Com a vitória sobre o Athletic, a equipe chegou a 54 pontos e deve fechar a rodada no G-4. Para a posição de Rangel, o técnico Guto Ferreira tem à disposição os goleiros Léo Lang, que substituiu Marcelo no último jogo, e Ygor Vinhas. O próximo compromisso do Leão Azul na Série B será na sexta-feira (24), às 21h35, contra o Cuiabá-MT, na Arena Pantanal. 