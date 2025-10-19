Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão'

Após a confirmação de que está fora da temporada de 2025, o goleiro Marcelo Rangel publicou uma mensagem nas redes sociais. O arqueiro foi diagnosticado com uma lesão em alça de balde do menisco medial e vai passar por uma cirurgia nesta segunda-feira (20). Por meio de uma publicação no Instagram, o jogador agradeceu o apoio que tem recebido e demonstrou fé na recuperação.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Um leão ferido ainda é um leão”, escreveu o goleiro. “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Obrigado a todos pela força e carinho”, declarou o atleta.

Marcelo Rangel deixou a partida contra o Athletic-MG, vencida por 3 a 1 pelo Remo, no último sábado (18), com dores e mancando. Após o jogo, o clube realizou exames e identificou uma lesão em alça de balde do menisco medial, uma ruptura longitudinal grave na cartilagem do joelho que forma uma espécie de alça.

VEJA MAIS

O goleiro passará por cirurgia nesta segunda-feira para corrigir o problema. O tempo de recuperação pode variar entre seis e oito meses.

Com isso, o Remo perde um de seus principais jogadores na reta final da Série B. O time azulino ainda está na luta pelo acesso. Com a vitória sobre o Athletic, a equipe chegou a 54 pontos e deve fechar a rodada no G-4.

Para a posição de Rangel, o técnico Guto Ferreira tem à disposição os goleiros Léo Lang, que substituiu Marcelo no último jogo, e Ygor Vinhas.

O próximo compromisso do Leão Azul na Série B será na sexta-feira (24), às 21h35, contra o Cuiabá-MT, na Arena Pantanal.