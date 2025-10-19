Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo Atleta fará uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (10/10) O Liberal 19.10.25 10h46 Após a realização de ressonância magnética, foi diagnosticada uma lesão no joelho direito do goleiro Marcelo Rangel (Raul Martins/Remo) O goleiro Marcelo Rangel, do Remo, sofreu uma lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo clube. A informação foi divulgada pelo Remo na manhã deste domingo (19/10), nas redes sociais. Segundo o Clube, o atleta sofreu um trauma no joelho direito durante a partida do último sábado (18) e exames mostraram uma lesão em alça de balde do menisco medial. Veja mais Com Diego Hernández de volta e Guto Ferreira pela quarta vez, Remo domina seleção da rodada Marcelo Rangel, Caio Vinicius e Diego Hernández foram os destaques do Leão na vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu no Re-Pa Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. Rangel será submetido a uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (10/10). Veja a nota divulgada pelo Clube do Remo "O Clube do Remo, através do seu departamento médico, informa que o atleta Marcelo Rangel sofreu um trauma no joelho direito durante a partida do último sábado (18). Após a realização de ressonância magnética no Hospital Porto Dias, foi diagnosticada uma lesão em alça de balde do menisco medial. O tratamento indicado é cirúrgico, e o procedimento será realizado na manhã desta segunda-feira (10),, no Hospital Porto Dias, pelo chefe do departamento médico do Clube do Remo, Dr. Jean Klay Machado. O jogador está fora do restante da temporada e o Clube do Remo dará todo o suporte necessário durante a recuperação". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo goleiro marcelo rangel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo Atleta fará uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (10/10) 19.10.25 10h46 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Pedro Rocha amplia artilharia, Hernandez brilha na bola parada e Remo vira vice-líder da Série B Leão vence por 3 a 1 no Baenão, com atuação de destaque da dupla; Pedro Rocha fez dois e se isolou na artilharia da competição 18.10.25 22h32 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00