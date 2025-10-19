Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo

O goleiro Marcelo Rangel, do Remo, sofreu uma lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo clube. A informação foi divulgada pelo Remo na manhã deste domingo (19/10), nas redes sociais. Segundo o Clube, o atleta sofreu um trauma no joelho direito durante a partida do último sábado (18) e exames mostraram uma lesão em alça de balde do menisco medial.

Rangel será submetido a uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (10/10).

Veja a nota divulgada pelo Clube do Remo

"O Clube do Remo, através do seu departamento médico, informa que o atleta Marcelo Rangel sofreu um trauma no joelho direito durante a partida do último sábado (18).

Após a realização de ressonância magnética no Hospital Porto Dias, foi diagnosticada uma lesão em alça de balde do menisco medial.

O tratamento indicado é cirúrgico, e o procedimento será realizado na manhã desta segunda-feira (10),, no Hospital Porto Dias, pelo chefe do departamento médico do Clube do Remo, Dr. Jean Klay Machado.

O jogador está fora do restante da temporada e o Clube do Remo dará todo o suporte necessário durante a recuperação".