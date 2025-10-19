Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo

Atleta fará uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (10/10)

O Liberal
fonte

Após a realização de ressonância magnética, foi diagnosticada uma lesão no joelho direito do goleiro Marcelo Rangel (Raul Martins/Remo)

O goleiro Marcelo Rangel, do Remo, sofreu uma lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo clube. A informação foi divulgada pelo Remo na manhã deste domingo (19/10), nas redes sociais. Segundo o Clube, o atleta sofreu um trauma no joelho direito durante a partida do último sábado (18) e exames mostraram uma lesão em alça de balde do menisco medial. 

image Com Diego Hernández de volta e Guto Ferreira pela quarta vez, Remo domina seleção da rodada
Marcelo Rangel, Caio Vinicius e Diego Hernández foram os destaques do Leão na vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu no Re-Pa

image Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante'
Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática.

Rangel será submetido a uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (10/10). 

Veja a nota divulgada pelo Clube do Remo

"O Clube do Remo, através do seu departamento médico, informa que o atleta Marcelo Rangel sofreu um trauma no joelho direito durante a partida do último sábado (18).

Após a realização de ressonância magnética no Hospital Porto Dias, foi diagnosticada uma lesão em alça de balde do menisco medial.

O tratamento indicado é cirúrgico, e o procedimento será realizado na manhã desta segunda-feira (10),, no Hospital Porto Dias, pelo chefe do departamento médico do Clube do Remo, Dr. Jean Klay Machado.

O jogador está fora do restante da temporada e o Clube do Remo dará todo o suporte necessário durante a recuperação".

