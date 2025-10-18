Pedro Rocha amplia artilharia, Hernandez brilha na bola parada e Remo vira vice-líder da Série B Leão vence por 3 a 1 no Baenão, com atuação de destaque da dupla; Pedro Rocha fez dois e se isolou na artilharia da competição Luiz Guillherme Ramos 18.10.25 22h32 Os azulinos comemoram um dos gols da vitória por 3 a 1. (Claudio Pinheiro / O Liberal) O Clube do Remo segue implacável na reta final da Série B. Desta vez, o time azulino enquadrou o Athletic em pleno Baenão e impôs uma derrota aos visitantes por 3 a 1, gols marcados por Pedro Rocha e Diego Hernandez. O resultado alçou o time para a vice-liderança da Série B, com 54 pontos, ao menos até o fim da rodada. VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O início da partida foi intenso, com ambos os times buscando o ataque. O Athletic criou as primeiras oportunidades, primeiro em finalização perigosa de Alasson, logo aos cinco minutos, e depois em um lance desperdiçado por Ronaldo, que saiu na cara do gol, mas se desequilibrou ao chutar e acabou caindo só. Remo x Athletic Claudio Pinheiro / O Liberal Claudio Pinheiro / O Liberal Claudio Pinheiro / O Liberal Claudio Pinheiro / O Liberal Claudio Pinheiro / O Liberal Claudio Pinheiro / O Liberal Claudio Pinheiro / O Liberal Claudio Pinheiro / O Liberal Claudio Pinheiro / O Liberal Claudio Pinheiro / O Liberal Claudio Pinheiro / O Liberal Diante do iminente perigo, o Remo resolveu responder e passou a pressionar, abrindo espaço para a a estrela do artilheiro brilhar. Pedro Rocha fez duas tentativas, uma delas forçando uma excelente defesa de Adriel e a outra, aos 13, sem chance de defesa, em jogada aberta pela esquerda do ataque. O gol incendiou a torcida. Enquanto as arquibancadas festejavam, os jogadores aproveitavam o momento para sufocar a marcação recuada. Aos 18, em um lance de ataque, o time azulino ganhou uma falta de fora da área. Desta vez, outro destaque fez seu nome: Diego Hernandez fez um novo golaço de bola parada, ampliando o placar. 2º Tempo Na segunda metade da partida, os times vieram sem mudanças, apenas na postura. Assim como ocorreu no início da partida, o Athletic também foi para o ataque. O goleiro Rangel, que fez um belo primeiro tempo, foi novamente exigido e espalmou uma bola perigosa nos primeiros minutos. A reação adversária continuou até a marcação do primeiro, aos 22, com David Braga. A jogada do gol começou com uma troca de passes na esquerda da área, caindo nos pés do meia, que só teve o trabalhar de virar e empurrar no canto de Rangel. O lance ainda foi para revisão, mas logo foi constatada a regularidade. SAIBA COMO FOI O LANCE A LANCE DA PARTIDA A essa altura, os dois times já haviam mexido bastante. No Remo saíram Tassano, Pana e Nico. Entraram Kayky, Nathan e Janderson. Nenhum deles, no entanto, participou da jogada que deu origem ao terceiro gol. Aos 30, no último ato antes da substituição, Diego Hernandez limpou dois marcadores e serviu Pedro Rocha na área e este ampliou, atualizando a artilharia agora com 14 gols. Nos minutos finais, o Remo perdeu o goleiro Marcelo Rangel, que deixou o gramado reclamando de dores musculares. Léo Lang assumiu a função, mas com o jogo estabilizado, acabou não tendo muito trabalho, a não ser resguardar a defesa até o apito final, que consagrou a quinta vitória remista seguida e a vice-liderança momentânea. No próximo dia 24, o Remo enfrenta o Cuiabá fora de casa. Já o Athletic recebe o América-MG, em casa, no dia seguinte. O líder da Série B é o Coritiba, com 56 pontos. Atrás do Remo aparecem Novorizontino (54), que empatou com o Amazonas, e Criciúma (53), fechando o G4. Ficha Técnica Data: 18/10/2025 Local: Baenão Horário: 20h30 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF) Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Torquato Guerra (DF) VAR: Márcio Henrique de Gois (SP) Remo: Marcelo Rangel (Léo Lang); Marcelinho, Reynaldo, Tassano (Kayky Almeida) e Jorge; Caio Vinicius, Panagiotis (Nathan Pescador) e Pedro Castro; Nico Ferreira (Janderson), Diego Hernandez (Jaderson) e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira. Athletic-MG: Adriel; Wesley, Marcelo Ajul, Sidimar, Gelado (Gabriel Índio); Sandry, Kauan L (Geraldes), D. Braga, Alason Carioca (Guilherme Cachoeira); Neto Costa (Ezequiel) e Ronaldo. Técnico: Rui Duarte. 