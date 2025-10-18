Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' Luiz Guillherme Ramos 18.10.25 23h31 Guto Ferreira celebra discretamente a quinta vitória seguida do Remo. (Claudio Pinheiro / O Liberal) Ao final da partida, o técnico Guto Ferreira conversou com a imprensa e fez algumas análises sobre o placar elástico de 3 a 1, que deixa o time no G4 da Série B, independente dos demais resultados da rodada. Sob o comando dele, já são cinco vitórias seguidas, fato inédito na campanha azulina deste ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na coletiva, o treinador destacou a importância do elenco na sequência positiva, ressaltando que, mesmo com desfalques, o grupo tem conseguido manter o desempenho. Guto afirmou que a equipe atravessa um momento de alta intensidade física e emocional, mas ainda enfrenta dificuldades naturais da competição. “Graças a Deus temos um elenco que dá conta, mesmo perdendo um aqui e outro ali. Agora temos um pouco mais de tempo e rezar para quem estava fora reunir condições. Se antes estava difícil, continua difícil”, disse ele, que também fez uma avaliação sobre a dificuldade imposta pelo adversário. “Nós enfrentamos um time muito rápido. Além disso, temos jogadores que estão ganhando ritmo. O Pana e o Pescador são exemplos. O Jorge também. Eles vêm numa crescente. Jogamos jogos com uma intensidade louca. Precisamos vencer e, para isso, estamos indo no limite físico”, destacou. Durante a conversa, o treinador comentou o desempenho do meia grego Panagiots, que vem ganhando espaço no meio azulino. "Até pensava em tirar um pouco antes o Pana. Não tiramos por questões estratégicas. Tirando, corria o risco de a equipe cair. Graças a Deus, quando eles fizeram o gol, eles próprios caíram; não foram para fazer o segundo. Nós fizemos as trocas para crescer novamente." A quinta vitória seguida, segundo ele, não faz o elenco se acomodar ou pensar que o acesso está garantido, principalmente pelas dificuldades naturais da competição, que, na visão do treinador, favorecem alguns clubes em relação a outros. "Quem busca vencer tem que entregar o máximo que pode. Seguimos nessa linha. Daqui a pouco, vamos aguentar os 90 minutos com todos, mas tem tempo de recuperação. Não é só isso: a intensidade dos jogos, com times mais inteiros, clássicos… uma série de coisas. Não está todo mundo rivalizando na mesma página. A Série B cria vantagem para uns e outros", finalizou. 