Pedro Costa esquenta disputa na lateral do Remo antes de decisão: 'Dor de cabeça boa pro Guto'

A boa atuação de Pedro Costa no clássico contra o Paysandu, na última terça, deu ao técnico Guto Ferreira uma dor de cabeça positiva. O lateral-direito foi titular pela primeira vez depois de um período fora da relação e ajudou o Remo a conquistar a quarta vitória consecutiva, resultado que manteve o time na cola do G4. A disputa pela posição com Marcelinho, que volta de suspensão, está aberta para o duelo decisivo contra o Athletic, neste sábado (18), no Baenão.

Pedro entrou em campo no lugar do amigo e concorrente direto e respondeu com segurança. “Vinha trabalhando muito forte todos os dias pra que eu pudesse estar preparado para oportunidade, e apareceu num clássico. Fui muito feliz e, graças a Deus, conseguimos os três pontos”, afirmou.

O bom desempenho reacendeu a disputa pela titularidade e colocou a decisão nas mãos de Guto Ferreira.

“É uma dor de cabeça boa que o professor tem. Acho que quem ganha com tudo isso é o Clube do Remo, que tem jogadores que podem fazer boas partidas”, destacou Pedro.

Mesmo concorrendo pela mesma posição, a relação com Marcelinho é de amizade e respeito. “Tenho uma admiração muito grande por ele. Quando acabou o jogo, que as pessoas não relacionadas entraram em campo, ele veio correndo, me deu um abraço. Isso mostra a união do nosso grupo. Estar disputando com ele é bom demais, a gente vai evoluindo a cada dia, um cobrando e incentivando o outro. O professor Guto está com uma dor de cabeça boa, creio que todo treinador queria estar passando por isso”, completou.

O Remo está em sexto lugar na Série B, com 51 pontos — apenas um atrás do Goiás, quarto colocado e último do G4, zona de acesso à Série A, principal objetivo do clube na temporada. Pedro sabe da importância de cada jogo nessa reta final.

“Creio que todos os jogos serão difíceis, não vai ter jogo fácil, independente se está na parte de baixo ou de cima”, analisou.

Sobre o confronto diante do Athletic, que vem de vitória fora de casa e é um dos melhores visitantes da competição, o lateral projetou um jogo intenso.

“Nós sabemos o que temos que fazer. Vai ser um jogo difícil, como foi lá. Eles jogam bem, têm um time muito bom. Temos que estar ligados”, disse.

Com o Baenão lotado, Pedro espera transformar o bom momento em mais uma vitória e, quem sabe, uma vaga no G4. “Estávamos precisando disso [quatro vitórias seguidas] pra voltar pra luta. Nosso grupo é muito bom e sei que Papai do Céu tem algo reservado pra gente. A nossa entrega dentro de campo está se refletindo nas arquibancadas. Eu sei que amanhã o Baenão vai estar lotado, vai ser uma festa linda e vamos buscar os três pontos pra, se Deus quiser, entrar no G4 e nunca mais sair”, completou.