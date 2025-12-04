Itália escolhe 'estádio da sorte' para jogar repescagem europeia por vaga na Copa do Mundo

A Itália irá disputar a repescagem europeia contra a Irlanda do Norte no Estádio de Bérgamo, casa da Atalanta, onde nunca foi derrotada. O palco para a partida decisiva na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2026 foi anunciado pela Federação Italiana de Futebol (FIF) nesta quinta-feira. Em quatro jogos disputados no estádio, a seleção italiana soma duas goleadas por 5 a 0 e dois empates por 1 a 1.

Uma destas goleadas foi justamente na estreia de Genaro Gattuso no comando da seleção italiana, em setembro deste ano, quando a equipe venceu a Estônia, em jogo válido pela 5ª rodada das Eliminatórias da Europa para o Mundial do ano que vem. Por todo o retrospecto positivo no estádio, os italianos ganham mais um fator para confiar na classificação para a Copa do Mundo.

A repescagem europeia contará com a participação de 16 seleções. Os países serão divididos em quatro chaves de quatro equipes cada, com semifinais e finais nos grupos, sendo que apenas o vencedor de cada chave irá se classificar para o Mundial do ano que vem.

Caso passe pela Irlanda do Norte, a Itália vai enfrentar País de Gales ou Bósnia na final pela vaga para o Mundial. Os jogos da repescagem europeia serão disputados entre 26 e 31 de março de 2026.

Nas últimas Eliminatórias da Europa, a seleção italiana ficou na segunda colocação do Grupo I, atrás da Noruega. A última participação da Itália em Copas foi em 2014, no Brasil, quando a seleção caiu ainda na fase de grupos.