Remo x Athletic Club-MG: onde assistir ao jogo deste sábado (18) Partida da 33ª rodada da Série C do Brasileirão será disputada no estádio Baenão, em Belém, às 20h30 O Liberal 17.10.25 22h04 Leão e Altos cumprem tabela no Baenão (Thiago Gomes / O Liberal) O Clube do Remo entra em campo neste sábado (18), às 20h30, para enfrentar o Athletic Club-MG, de Minas Gerais, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo será disputado no estádio Baenão, em Belém (PA), e é decisivo para as pretensões azulinas na reta final da competição. A equipe paraense busca aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para tentar somar pontos importantes e subir na tabela. Já o Athletic chega embalado após bons resultados e promete dificultar a vida do Leão Azul. Onde assistir Remo x Athletic Club ao vivo? A partida entre Remo e Athletic Club terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (serviço de streaming) com exclusividade. Para acompanhar, é necessário ter uma assinatura ativa na plataforma. Além disso, o torcedor poderá acompanhar a cobertura em tempo real pelo portal Oliberal.com, com todos os lances, escalações e repercussão pós-jogo. Ficha técnica da partida Jogo: Remo x Athletic Club Data: sábado, 18 de maio de 2025 Horário: 20h30 (horário de Brasília) Local: estádio Baenão, em Belém (PA) Transmissão: O duelo entre Remo e Athletic, terá transmissão ao vivo do Disney+, às 20h30 (de Brasília) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo Athletic Club-MG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 Futebol Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30. 17.10.25 15h02 MMA Sport Club Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha 17.10.25 13h28 Carlos Ferreira Na 33a rodada, Leão Azul toca a campainha do G4 17.10.25 13h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 PASSOU DOS LIMITES? VÍDEO: Neymar 'se vinga' de funcionário do Santos após bolada em sua filha, Mavie Jogador aplicou trote em segurança que acertou bola na criança durante clássico contra o Corinthians 16.10.25 18h53 Futebol 'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso 16.10.25 19h23