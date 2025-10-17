Capa Jornal Amazônia
Remo x Athletic Club-MG: onde assistir ao jogo deste sábado (18)

Partida da 33ª rodada da Série C do Brasileirão será disputada no estádio Baenão, em Belém, às 20h30

O Liberal
fonte

Leão e Altos cumprem tabela no Baenão (Thiago Gomes / O Liberal)

O Clube do Remo entra em campo neste sábado (18), às 20h30, para enfrentar o Athletic Club-MG, de Minas Gerais, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo será disputado no estádio Baenão, em Belém (PA), e é decisivo para as pretensões azulinas na reta final da competição.

A equipe paraense busca aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para tentar somar pontos importantes e subir na tabela. Já o Athletic chega embalado após bons resultados e promete dificultar a vida do Leão Azul.

Onde assistir Remo x Athletic Club ao vivo?

A partida entre Remo e Athletic Club terá transmissão ao vivo pelo  Disney+ (serviço de streaming) com exclusividade. Para acompanhar, é necessário ter uma assinatura ativa na plataforma.

Além disso, o torcedor poderá acompanhar a cobertura em tempo real pelo portal Oliberal.com, com todos os lances, escalações e repercussão pós-jogo.

Ficha técnica da partida

Jogo: Remo x Athletic Club

Data: sábado, 18 de maio de 2025

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: estádio Baenão, em Belém (PA)

Transmissão: O duelo entre Remo e Athletic, terá transmissão ao vivo do Disney+, às 20h30 (de Brasília)

 

Palavras-chave

remo

Athletic Club-MG
Esportes
