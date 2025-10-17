Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha Jorge Ulisses 17.10.25 13h28 Paraense "Natalicio Shogun" Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha (Divulgação) A cidade de Castanhal terá seu nome levado ao cenário internacional do MMA no dia 25 de Outubro de 2025. O atleta paraense Natalicio "Shogun" Filho subirá ao octógono do FAIR Fighting Championship (FAIR FC), em Aachen, na Alemanha.Natalicio irá encarar o lutador Gökhan Saricam em um combate eletrizante, conforme o card oficial do evento divulgado pela organização. O duelo ocorrerá no Eurogress Aachen e faz parte da programação do FAIR FC, um evento conhecido por trazer grandes nomes e promover lutas de alto nível.Com o apelido de "Shogun" – que carrega o peso e a tradição dos grandes nomes do esporte – Natalicio Nascimento Filho tem construído uma carreira sólida no MMA, com passagens por eventos nacionais importantes. Sua ida para o card na Alemanha marca um momento crucial, consolidando sua presença no circuito internacional da modalidade. A participação de Natalicio em um evento europeu destaca não apenas a sua dedicação e talento, mas também a força da formação de atletas de MMA no Pará, conhecido por ser um celeiro de talentos nas artes marciais."É uma grande oportunidade para mostrar o trabalho que estamos fazendo aqui em Castanhal e a garra do povo paraense. Vou dar o meu melhor para trazer essa vitória para casa e honrar a nossa bandeira," declarou o atleta Anderson Silva terá revanche contra seu maior carrasco no UFC Anderson Silva terá a chance de se vingar do maior carrasco de sua carreira. O Spider ficará frente a frente com Chris Weidman pela terceira vez, mas desta vez em um confronto de boxe, marcado para o dia 14 de novembro em Miami, no mesmo card de Jake Paul x Gervonta Davis, com transmissão pela Netflix. Contender Series tem dois brasileiros contratados pelo UFC O encerramento da nona temporada do Dana White’s Contender Series, realizado na última terça-feira (14), em Las Vegas (EUA), teve o selo de eficiência brasileiro. No UFC Apex, os invictos Levi Rodrigues Jr. e Michael Oliveira representaram o país com atuações devastadoras, garantindo suas vagas no elenco oficial do Ultimate após nocautes impressionantes. Alexandre Pantoja é confirmado em disputa de cinturão contra Joshua Van no UFC 323 O presidente do UFC, Dana White, confirmou oficialmente que Alexandre Pantoja colocará o cinturão dos moscas em jogo contra o jovem Joshua Van na luta co-principal do UFC 323, marcado para o dia 6 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). TALENTOS FIGHT PARÁ 18: Lutas de Tirar o Fôlego e Finalização Surpreendente de Atleta da Guiana Francesa Agitam Belém Belém, Pará – A 18ª edição do Talentos Fight Pará (TFP), realizada no último sábado (11/10/2025) na Arena CT F2, entregou aos fãs de MMA uma noite repleta de nocautes e finalizações rápidas, confirmando a tradição do evento em revelar grandes campeões. O card, que contou com a presença de atletas do Pará e um desafio internacional, foi marcado por combates agressivos e decisões rápidas no cage.O ponto alto da noite foi a Luta Principal na categoria de peso combinado até 63 kg, que colocou o Brasil contra a Guiana Francesa. Destaques do Card Principal Luta Principal: Vitória Internacional com Surpresa no Segundo Round No aguardado confronto internacional, Labonté Gregory “Cedric” (Guiana Francesa), da equipe TEAM OSS/BROKA TEAM, mostrou um jiu-jítsu afiado e superou o estreante paraense Igor Icarus Caldas “Indio” (Lenox Fight).Após um primeiro round disputado, Cedric, que fez sua estreia profissional, não deu chances ao adversário no segundo assalto, conquistando a vitória por Finalização (Mata-Leão) aos 3:15 do 2º Round. O resultado garante a Labonté uma estreia memorável e coloca a Guiana Francesa no mapa de vitórias do evento paraense. Card Co-Principal: Nocaute Técnico Confirma Favoritismo Na penúltima luta da noite, válida pela categoria até 65 kg, Anderson da Silva Lima “Blade” fez valer sua experiência e venceu Brendon Devid Souza de Sousa “Stony” por Nocaute Técnico (TKO) aos 3:01 do 2º Round. Uma vitória contundente que reafirma Blade como um nome forte na divisão. Agilidade nas Finalizações e Poder de Nocaute O evento foi caracterizado por um alto índice de interrupções rápidas, com destaque para a performance dos atletas paraenses: 77 kg - Osvaldo Junior não perdeu tempo e finalizou Jhonatan Venom rapidamente com um Mata-Leão a 0:59 do 1º round, demonstrando domínio na luta de chão. 77 kg - Abraão Silva “Destroyer” manteve a pressão e também conquistou uma finalização no primeiro assalto, utilizando o estrangulamento Katagatame a 1:20 para vencer o estreante Lucas da Silva “Garrote”. Peso Pesado (115 kg) - Odiney Costah “Tank” (Lenox Fight) fez sua estreia com o pé direito, nocauteando Thaliz Silva por TKO aos 4:30 do 1º Round, provando ser uma força a ser reconhecida na categoria. Outros Resultados Rápidos A noite começou com mais uma finalização no primeiro round, onde Evaldo Carvalho “Marinheiro” (Team Figueiredo) finalizou Jhonatan Souza “Takeru” com um Mata-Leão a 1:12. Na sequência, Felipe Lima Silva e Gean Pinheiro garantiram suas vitórias por TKO ainda no primeiro round contra Hayko Donafa "Killer" e Carlos Silva, respectivamente. 