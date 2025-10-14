ABCF Fight 29 agita Parauapebas com grandes disputas de cinturão

O ABCF Fight 29, um dos maiores eventos de MMA da região, promete fortes emoções no próximo dia 18 de outubro, a partir das 20h, no Ginásio Poliesportivo de Parauapebas.Com mais de vinte anos de história, o ABCF Fight tem sido palco de revelações de talentos, portas abertas e sonhos realizados. Muitas das maiores estrelas das artes marciais começaram suas trajetórias nesse evento, e agora é a sua chance de fazer parte dessa trajetória de conquistas e superações.

Com uma estrutura profissional e grandes nomes das artes marciais, o evento reunirá atletas consagrados e promessas do esporte em uma noite de confrontos eletrizantes.Ingressos e solidariedade: a organização preparou um formato acessível e solidário para o evento.

Entre os destaques, estão duas disputas de cinturão:

Alan Abacaxi x Gudda Vieira

Emerson Oliveira x Lucas Andrade

Além das lutas principais, o card traz duelos empolgantes que prometem agitar o público local:

Erick Jonathan x Franklin da Silva

Ruan Carrasco x Formigão Alves

Madruguinha x Taykan

Wellington Oliveira x José Mendes

Carlos Rafael x Lucas Vinícius

Frank Walseson x Weziomar Santos

Perez x Romero Reis

Marcos Felipe x Carlos Manoel

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Semel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), e de diversos patrocinadores e parceiros locais, reafirmando o compromisso com o incentivo ao esporte e ao talento regional. A organização promete uma noite de muita adrenalina, técnica e superação, reunindo atletas determinados a conquistar seu espaço no cenário nacional do MMA.A realização desta edição edição está acontecendo graças à parceria através do termo de fomento 005/2025, entre o IDDECRV e a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Semel. Para a gestão municipal, apoiar iniciativas como o ABCF Fight representa não apenas incentivar o esporte, mas também promover inclusão, saúde e cidadania

Charles Do Bronx finaliza Gamrot

Charles Do Bronx cumpriu a expectativa dos fãs com louvor no UFC Rio. No evento realizado neste sábado (11), o brasileiro não deu chance para Mateusz Gamrot e o finalizou no segundo round, fazendo a alegria da torcida.Agora, Charles ampliou seu recorde de finalizações no UFC para 17. O ex-campeão peso-leve insistiu para integrar o card do UFC Rio e aproveitou a oportunidade de lutar diante dos seus amigos, familiares e fãs. Como forma de retribuição ao carinho que recebeu, o atleta prometeu proporcionar um show no octógono e fez história novamente.

Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" vence Montel Jackson no UFC Rio

Deiveson Figueiredo voltou a vencer. O ex-campeão, que era zebra diante de Montel Jackson, usou a estratégia para vencer o norte-americano na decisão dividida dos juízes.O ex-campeão, que vinha em uma sequência incômoda de duas derrotas seguidas, respira aliviado. Em sua carreira, agora, são 25 triunfos, cinco reveses e um empate. O paraense foi campeão dos moscas (até 56,7kg.) no passado.Já Jackson tem sequência quebrada. Em sua trajetória, são 15 triunfos e três reveses como lutador profissional.

ULTRA BNF XIV: Edson “Branco de Anajás” Vence Wallacy “Tyson” em Luta Épica e Lidera Noite de Nocautes no Marajó

O município de Anajás, na Ilha do Marajó, sediou mais uma edição histórica do evento de lutas ULTRA BNF (Breves Night Fight). Na noite do último sábado, 4 de outubro, o Ginásio Suzerley Nogueira foi palco do ULTRA BNF XIV, que reuniu atletas de quatro cidades paraenses em combates emocionantes.Com o apoio essencial da Prefeitura Municipal de Anajás, na pessoa do Prefeito Vivaldo Mendes (Boró), e de empresários como Júnior Libanês, o evento consolidou sua força na região, sob a presidência e apresentação de Jailson Bom.

Luta Principal Decidida por Pontuação

A luta mais aguardada da noite colocou frente a frente o ídolo local Edson “Branco de Anajás” e Wallacy “Tyson de Ananindeua”. O combate de alto nível foi equilibrado e se estendeu até o final do terceiro round.A vitória coube a Edson “Branco”, que foi declarado vencedor por decisão unânime dos árbitros laterais após a contagem de pontos, levantando a torcida marajoara.

Noite de Finalizações e Nocautes Rápidos

O card completo do ULTRA BNF XIV foi marcado pela intensidade e pela rapidez dos desfechos, com a maioria das lutas terminando ainda no primeiro round, muitas delas por nocaute ou finalização. Atletas dos municípios de Breves, Melgaço, Anajás e Ananindeua demonstraram preparo e técnica.

Resultados Oficiais Completos – ULTRA BNF XIV

Luta Principal: Edson “Branco” (Anajás) derrotou Wallacy “Tyson” (Ananindeua) por Decisão dos Árbitros no 3º round.

Emerson “Preto de Anajás” derrotou Jonas “Anjo da Noite” por Finalização (mata-leão) a 1m:45s do 1º round.

Felipe “FP Pit Bull” derrotou Franklin por Finalização (mata-leão) a 3m:25s do 1º round.

Kaulu “Imperador” derrotou Rosinaldo “Caçador de Almas” por Nocaute Técnico (TKO) a 4m:15s do 1º round.

Alejandro “Ale do Grau” derrotou Maicon “Cão de Briga” por Nocaute Técnico (TKO) a 1m:03s do 1º round.

Paulo “Borrachinha” derrotou Silas “STRET Cobra” por Nocaute Técnico (TKO) a 2m:01s do 1º round.

(Nota: O tempo foi ajustado para 2m:01s para maior clareza.)

Edivaldo “Jacaré” derrotou Robert por Nocaute Técnico (TKO) a 2m:32s do 1º round.

Adriano derrotou Dinaelson por Nocaute Técnico (TKO) a 1m:43s do 1º round.

Cordeiro sela as pazes entre Popó e Werdum

O clima tenso que marcou os bastidores do Spaten Fight Night 2 finalmente parece ter chegado ao fim. No último sábado (11), durante o UFC Rio, o renomado treinador Rafael Cordeiro publicou em seu Instagram um vídeo simbólico em que aparece ao lado de Acelino “Popó” Freitas e Fabrício Werdum, colocando os dois frente a frente e selando oficialmente a reconciliação entre eles.