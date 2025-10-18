Capa Jornal Amazônia
Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube

Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza.

Caio Maia

A final do Campeonato Paraense Sub-20 promete fortes emoções neste sábado (18), a partir das 9h30, no estádio Francisco Vasques, o Souza. A Rádio Liberal+ fará a cobertura completa da partida, com imagens ao vivo pelo YouTube. O clássico entre Tuna Luso e Paysandu coloca frente a frente duas das equipes mais consistentes da competição de base.

A equipe de esportes da Liberal+ está preparada para levar aos torcedores todos os detalhes da grande decisão. A narração será de Max Souza, com comentários de Abner Luiz e reportagens de campo de Luizinho Moura. O duelo vale o título estadual da categoria.

Paysandu e Tuna chegam à final em alta

O Paysandu garantiu vaga na decisão ao superar o Remo por 1 a 0, em um Re-Pa equilibrado na semifinal. Já a Águia Guerreira, da Tuna Luso, mostrou força ofensiva ao golear o Sport Belém por 4 a 0.

O diretor da Rádio Liberal+, Abner Luiz, destacou a importância da transmissão e o compromisso da emissora com o futebol paraense. Segundo ele, o projeto em parceria com a Federação Paraense de Futebol (FPF) busca dar mais visibilidade às categorias de base no estado.

Projeto valoriza base e amplia visibilidade

“O novo projeto do Grupo Liberal, em parceria com a FPF, visa dar mais visibilidade à base do futebol paraense, com transmissões no rádio e no YouTube. Já realizamos o Re-Pa Sub-20 e a experiência foi positiva. Agora, com equipe completa, transmitiremos a final no Souza, às 9h30, dando a mesma atenção que o futebol profissional merece”, afirmou Abner Luiz.

Ele acrescentou que a iniciativa é uma oportunidade para mostrar os jovens talentos do futebol paraense a um público mais amplo. “É um momento para dar visibilidade a essa garotada, mostrando nossos talentos, muitas vezes desconhecidos pelo torcedor. Essa parceria tende a crescer, ampliando a visibilidade das competições”, completou.

