Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. Caio Maia 18.10.25 7h00 A final do Campeonato Paraense Sub-20 promete fortes emoções neste sábado (18), a partir das 9h30, no estádio Francisco Vasques, o Souza. A Rádio Liberal+ fará a cobertura completa da partida, com imagens ao vivo pelo YouTube. O clássico entre Tuna Luso e Paysandu coloca frente a frente duas das equipes mais consistentes da competição de base. A equipe de esportes da Liberal+ está preparada para levar aos torcedores todos os detalhes da grande decisão. A narração será de Max Souza, com comentários de Abner Luiz e reportagens de campo de Luizinho Moura. O duelo vale o título estadual da categoria. Paysandu e Tuna chegam à final em alta O Paysandu garantiu vaga na decisão ao superar o Remo por 1 a 0, em um Re-Pa equilibrado na semifinal. Já a Águia Guerreira, da Tuna Luso, mostrou força ofensiva ao golear o Sport Belém por 4 a 0. O diretor da Rádio Liberal+, Abner Luiz, destacou a importância da transmissão e o compromisso da emissora com o futebol paraense. Segundo ele, o projeto em parceria com a Federação Paraense de Futebol (FPF) busca dar mais visibilidade às categorias de base no estado. Projeto valoriza base e amplia visibilidade “O novo projeto do Grupo Liberal, em parceria com a FPF, visa dar mais visibilidade à base do futebol paraense, com transmissões no rádio e no YouTube. Já realizamos o Re-Pa Sub-20 e a experiência foi positiva. Agora, com equipe completa, transmitiremos a final no Souza, às 9h30, dando a mesma atenção que o futebol profissional merece”, afirmou Abner Luiz. Ele acrescentou que a iniciativa é uma oportunidade para mostrar os jovens talentos do futebol paraense a um público mais amplo. “É um momento para dar visibilidade a essa garotada, mostrando nossos talentos, muitas vezes desconhecidos pelo torcedor. Essa parceria tende a crescer, ampliando a visibilidade das competições”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu tuna parazão sub-20 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Série A argentina Lanús x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Argentino Lanús e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.10.25 20h15 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/10) pela Série B Amazonas e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.10.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VISITA DESAGRADÁVEL Adversário do Remo, Athletic-MG tem desempenho acima da média como visitante Dos 37 pontos conquistados pelo Athletic até aqui, 20 foram somados longe de São João del Rei 17.10.25 22h32 crise Rebaixamento pode causar prejuízo de até R$ 9 milhões ao Paysandu em 2026 Diferença entre cotas da Série B e Série C é grande; com crise financeira e dívidas trabalhistas, cenário preocupa a direção bicolor 16.10.25 16h50 FUTEBOL Marcos Braz explica escolha do Remo em jogar no Baenão e diz: 'existe uma decisão técnica ' O mandatário do futebol azulino afirmou que o Baenão é um aliado aos jogadores e que existe motivos técnicos para a a escolha do local 16.10.25 16h28 Futebol É pra lotar! Remo anuncia fim dos ingressos para a partida que pode devolver o time ao G4 da Série B Remo e Athletic se enfrentam pela 33ª rodada da Série B, com prenúncio de casa cheia para apoiar o time em busca do acesso 16.10.25 21h13