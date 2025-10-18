Capa Jornal Amazônia
Guto Ferreira define o Remo para duelo que pode dar a quinta vitória seguida na Série B

O treinador azulino tem dois retornos importantes para a partida no Baenão

O Remo está escalado para a partida contra o Athletic, que acontece a partir das 20h30 deste sábado, no Baenão. Na luta para retornar ao G4 da Série B, o comandante aposta em uma formação diferente da última partida, onde venceu o Paysandu por 3 a 2. 

Para este jogo, estão de volta o lateral-direito Marcelinho e o zagueiro Reynaldo. Eles entram nos lugares de Pedro Costa e Kayky Almeida, respectivamente. Na lateral-esquerda, Jorge, que havia entrado no segundo tempo do último jogo, hoje começa como titular. 

O meio-campo será formado por Caio Vinícius, Panagiots e Pedro Castro, que retorna ao time no lugar de Nathan Camargo. O trio de ataque está a cargo de Nico Ferreira, Diego Hernandez e Pedro Rocha. 

