Guto Ferreira define o Remo para duelo que pode dar a quinta vitória seguida na Série B O treinador azulino tem dois retornos importantes para a partida no Baenão Luiz Guillherme Ramos 18.10.25 19h55 Os azulinos treinaram durante a semana para o duelo contra o Athletic. (Samara Miranda/Ascom Remo) O Remo está escalado para a partida contra o Athletic, que acontece a partir das 20h30 deste sábado, no Baenão. Na luta para retornar ao G4 da Série B, o comandante aposta em uma formação diferente da última partida, onde venceu o Paysandu por 3 a 2. Para este jogo, estão de volta o lateral-direito Marcelinho e o zagueiro Reynaldo. Eles entram nos lugares de Pedro Costa e Kayky Almeida, respectivamente. Na lateral-esquerda, Jorge, que havia entrado no segundo tempo do último jogo, hoje começa como titular. O meio-campo será formado por Caio Vinícius, Panagiots e Pedro Castro, que retorna ao time no lugar de Nathan Camargo. O trio de ataque está a cargo de Nico Ferreira, Diego Hernandez e Pedro Rocha.