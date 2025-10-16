Marcos Braz celebra boa fase do Remo, mas pede cautela: “4 vitórias não nos colocam na história'

O Remo vive um ótimo momento na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense emplacou quatro vitórias consecutivas, a maior sequência de triunfos do clube na competição. Os resultados deixaram o Leão Azul a um ponto do G4, zona de acesso à Série A.

O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, destacou, em entrevista à Rádio Liberal +, que a vitória no clássico contra o Paysandu foi importante, mas reforçou que o foco da equipe segue total no acesso à elite do futebol brasileiro.

Marcos Braz, considerado o “homem forte do futebol azulino”, pediu pés no chão aos jogadores, mesmo com a boa sequência. Segundo ele, o momento é positivo, mas o objetivo do clube vai além.

“Quatro vitórias não colocam a gente na história do Remo. O que vai deixar é o acesso. Deixamos claro pros jogadores que não ganhamos nada. Claro que a festa foi grande, porque vencemos o rival, mas deixamos claro pra eles que precisamos seguir com bastante foco nos nossos objetivos. Tenho dois objetivos aqui: o acesso e a estruturação dos processos e protocolos do dia a dia”, afirmou.

Com 51 pontos, o Remo ocupa a 6ª colocação, mesma pontuação da Chapecoense-SC, que leva vantagem no número de vitórias. O próximo compromisso do Leão Azul na Série B será no sábado (18), às 20h30, no Baenão, diante do Athletic-MG. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.