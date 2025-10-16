Marcos Braz celebra boa fase do Remo, mas pede cautela: “4 vitórias não nos colocam na história' O executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, comentou sobre a nova fase que o Remo vive na série B e pede foco no acesso Fábio Will 16.10.25 16h04 Braz participou de uma entrevista na Rádio Liberal + (Igor Mota / O Liberal) O Remo vive um ótimo momento na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense emplacou quatro vitórias consecutivas, a maior sequência de triunfos do clube na competição. Os resultados deixaram o Leão Azul a um ponto do G4, zona de acesso à Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, destacou, em entrevista à Rádio Liberal +, que a vitória no clássico contra o Paysandu foi importante, mas reforçou que o foco da equipe segue total no acesso à elite do futebol brasileiro. VEJA MAIS Com Diego Hernández de volta e Guto Ferreira pela quarta vez, Remo domina seleção da rodada Marcelo Rangel, Caio Vinicius e Diego Hernández foram os destaques do Leão na vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu no Re-Pa Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão Marcos Braz, considerado o “homem forte do futebol azulino”, pediu pés no chão aos jogadores, mesmo com a boa sequência. Segundo ele, o momento é positivo, mas o objetivo do clube vai além. “Quatro vitórias não colocam a gente na história do Remo. O que vai deixar é o acesso. Deixamos claro pros jogadores que não ganhamos nada. Claro que a festa foi grande, porque vencemos o rival, mas deixamos claro pra eles que precisamos seguir com bastante foco nos nossos objetivos. Tenho dois objetivos aqui: o acesso e a estruturação dos processos e protocolos do dia a dia”, afirmou. Com 51 pontos, o Remo ocupa a 6ª colocação, mesma pontuação da Chapecoense-SC, que leva vantagem no número de vitórias. O próximo compromisso do Leão Azul na Série B será no sábado (18), às 20h30, no Baenão, diante do Athletic-MG. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série b marcos braz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Marcos Braz celebra boa fase do Remo, mas pede cautela: “4 vitórias não nos colocam na história' O executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, comentou sobre a nova fase que o Remo vive na série B e pede foco no acesso 16.10.25 16h04 Futebol Diego Hernández é o primeiro 'camisa 33' do Remo a marcar contra o Paysandu Uruguaio marcou o gol da vitória no clássico contra o Paysandu e quebrou um tabu simbólico da camisa 33 azulina. 16.10.25 15h59 série b Com Diego Hernández de volta e Guto Ferreira pela quarta vez, Remo domina seleção da rodada Marcelo Rangel, Caio Vinicius e Diego Hernández foram os destaques do Leão na vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu no Re-Pa 16.10.25 15h07 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43