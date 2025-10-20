Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona Pedro Garcia 20.10.25 13h38 O Remo, atualmente na 4ª colocação, com 54 pontos, entra em campo com a missão de manter o bom ritmo como visitante. (Cristino Martins / O Liberal) O Remo tem um desafio importante nesta sexta-feira (24), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão viaja para enfrentar o Cuiabá-MT, em um duelo que coloca o bom desempenho do time paraense fora de casa à prova diante da força do Dourado em seus domínios. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Faltando apenas cinco rodadas para o término da competição, cada ponto é crucial. O Remo, atualmente na 4ª colocação, com 54 pontos, entra em campo com a missão de manter o bom ritmo como visitante. Segundo levantamento da UFMG, o time azulino é o quarto melhor visitante da Série B. VEJA MAIS Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros Pedro Rocha fala sobre fase artilheira no Remo e alerta: 'Precisamos controlar a ansiedade' Atacante marcou dois gols na vitória sobre o Athletic-MG e destacou a importância de manter o foco nas últimas rodadas da Série B. O Leão soma cinco vitórias fora de seus domínios — número que só é superado por Athletico-PR (sete vitórias), Coritiba-MT (sete) e Chapecoense-SC (sete) — as três equipes que lideram o ranking de melhor aproveitamento como visitantes. A capacidade de pontuar em campos adversários tem sido fundamental para a permanência do Remo no G-4. No entanto, o desafio será diante de uma das equipes mais difíceis de serem batidas em casa. O Cuiabá, 8º colocado, com 50 pontos, é o segundo melhor mandante do torneio. Com 11 triunfos conquistados na Arena Pantanal, o Dourado demonstra um poderio ofensivo e uma organização defensiva que raramente permitem tropeços. O time de Mato Grosso só fica atrás do CRB, que também possui 11 vitórias, mas leva ligeira vantagem no saldo de gols — critério que define o desempate. A partida do primeiro turno terminou empatada, refletindo o equilíbrio técnico entre as equipes. Agora, o cenário é de decisão: o Remo precisa da vitória para consolidar sua posição na zona de acesso e abrir distância dos concorrentes, enquanto o Cuiabá joga sob a obrigação de vencer em casa para diminuir a diferença de quatro pontos para o G-4 e manter vivo o sonho do acesso à Série A. Cuiabá-MT e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. 