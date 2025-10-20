Pedro Rocha fala sobre fase artilheira no Remo e alerta: 'Precisamos controlar a ansiedade' Atacante marcou dois gols na vitória sobre o Athletic-MG e destacou a importância de manter o foco nas últimas rodadas da Série B. Pedro Garcia 20.10.25 12h12 Artilheiro falou sobre a necessidade de “controlar a ansiedade” e enfatizou que o foco da equipe está no processo, e não apenas na linha de chegada. (Thiago Gomes / O Liberal) Após marcar dois gols na vitória do Remo por 3 a 1 sobre o Athletic-MG, o atacante Pedro Rocha foi o entrevistado desta segunda-feira (20) na sala de imprensa do estádio Baenão. Faltando cinco rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o artilheiro falou sobre a necessidade de “controlar a ansiedade” e enfatizou que o foco da equipe está no processo, e não apenas na linha de chegada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Olha, o nosso objetivo é jogo a jogo. A gente sabe o quão difícil é este campeonato e temos visto isso a cada rodada que passa. Ontem, em alguns jogos, pudemos ver como é equilibrado. Então, vamos com o pensamento jogo a jogo. É lógico que o torcedor, e até mesmo a gente, precisa controlar um pouco essa ansiedade de querer resolver logo. É com esse pensamento, com essa energia de jogo a jogo, buscando o nosso melhor e conquistando nossos pontos, para que, lá no final, no último jogo, a gente conquiste esse tão sonhado acesso", declarou Pedro Rocha. VEJA MAIS Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém Pedro Rocha quebra jejum de sete jogos sem marcar e coloca o Remo no G4 da Série B Atacante já soma 14 gols na competição e se firma como o terceiro maior goleador do Leão neste século O atacante falou sobre a boa fase individual que vive na Série B. Com 14 gols marcados, Pedro Rocha é o artilheiro do Leão na competição. Apesar do destaque, ele manteve a humildade, ressaltando o foco no trabalho e o esforço para minimizar os erros em campo. “O jogador quer fazer o gol. Lógico que não é sempre que eu vou acertar, eu erro bastante, eu tenho ciência disso, mas trabalho muito para que os erros eu minimize bastante. Como eu falo, todo atacante não é em todas as chances que ele vai acabar fazendo. Nesse último jogo, fui agraciado com as boas oportunidades que tive e consegui marcar. É continuar trabalhando para que eu esteja em condições plenas de continuar ajudando e marcando os gols. E, quando não é para marcar gols, correndo, lutando. É dessa forma que, cada um pensando assim, vamos conseguir nosso acesso", disse o atacante. Pedro Rocha também expressou solidariedade pela lesão do goleiro Marcelo Rangel, que passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (20) para tratar de um trauma no joelho direito sofrido durante a partida contra o Athletic-MG. O atacante destacou a importância de Rangel como líder e “paredão” da equipe, transformando sua ausência em uma motivação extra para buscar o acesso. "A gente fica muito triste, não só pelo Rangel, mas por qualquer companheiro que fique impossibilitado de fazer o que mais ama, que é jogar futebol. O Rangel é o nosso paredão, um cara de liderança, peça fundamental no clube desde o ano passado. Sentimos muito a perda dele. Mas confiamos em todos os outros que estão aqui, como o Léo, que entrou no jogo, e o Vinhas. Desejamos a melhor recuperação para ele. Ele sabe que pode contar com a gente, e agora temos um motivo a mais para buscar esse acesso, que é por ele — ele merece muito", concluiu. O próximo desafio de Pedro Rocha com o Leão será na sexta-feira (24), quando o Remo entra em campo para enfrentar o Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, às 21h30. Hoje, o time azulino é o quarto colocado na tabela, com 54 pontos, enquanto o Dourado aparece em oitavo, com 50. 