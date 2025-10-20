Pedro Rocha quebra jejum de rodadas sem marcar e coloca o Remo no G4 da Série B

O Remo alcançou a quinta vitória seguida na competição ao vencer por 3 a 1 o Athletic-MG, no último sábado (18), e voltou ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Dois gols do Leão na partida foram marcados por Pedro Rocha, o artilheiro da competição, que voltou a balançar as redes após sete rodadas de jejum.

O atacante não marcava desde a 25ª rodada da Série B, na vitória por 3 a 1 sobre o Amazonas-AM, quando fez dois gols contra a Onça. Vale lembrar que o artilheiro não participou de três das sete rodadas em que ficou sem marcar, pois estava lesionado. Ele não atuou na derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda-RJ (rodada 28), na vitória por 4 a 2 (rodada 29) e no triunfo por 4 a 2 sobre o CRB-AL (rodada 30).

Pedro Rocha é o artilheiro isolado da Série B 2025, com 14 gols marcados em 33 partidas. Além de viver a melhor temporada da carreira, o atacante se tornou o terceiro maior goleador do Leão em uma única participação no campeonato nacional neste século. Ele só fica atrás de Fábio Oliveira, que marcou 22 vezes e terminou como vice-artilheiro da Segundona em 2007, e de Valdomiro, também na Série B de 2003, com 18 gols.

Os números de Pedro Rocha também evidenciam a diferença em relação às participações recentes do clube na Série B. Em 2021, por exemplo, o artilheiro do Remo foi Renan Gorne, com apenas cinco gols — menos da metade do que o atual goleador já soma na competição de 2025. Para se ter uma ideia do peso histórico, o último artilheiro azulino na Série B havia sido Dadinho, em 1984, com seis gols — uma realidade muito distante da fase vivida agora.

Na próxima rodada, o jogador terá a chance de ampliar a marca pelo Leão. Na sexta-feira (24), o Remo enfrenta o Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, às 21h30. Hoje, o time azulino é o quarto colocado na tabela, com 54 pontos, enquanto o Dourado aparece em oitavo, com 50.