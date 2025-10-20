Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A O Liberal 20.10.25 9h28 Time azulino venceu o Athletic-MG no último sábado (18) (Samara Miranda / Remo) A vitória maiúscula por 3 a 1 sobre o Athletic-MG, no último sábado (18), garantiu o Remo de volta à zona de acesso da Série B. Com o triunfo e os resultados das outras equipes, o Leão Azul fechou a 33ª rodada na quarta colocação. Esta é a primeira vez que o time azulino ocupa o G-4 desde a nona rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com cinco vitórias seguidas - a maior sequência da Série B atualmente -, o Remo chegou aos 54 pontos. A pontuação é a mesma do Criciúma-SC, terceiro colocado, e da Chapecoense-SC, que ocupa a segunda posição. Já o líder Coritiba-PR tem uma vantagem maior e soma 57 pontos. O Remo poderia ter fechado a rodada na vice-liderança, mas o Tigre catarinense empatou com o Avaí-SC no último domingo (19) e igualou a pontuação do Leão Azul. Por ter mais vitórias, o Criciúma ficou com o terceiro lugar, já que a Chapecoense venceu o Goiás-GO por 3 a 1 e assumiu a vice-liderança. VEJA MAIS Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo Atleta fará uma cirurgia na manhã da próxima segunda-feira (20) Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. Com isso, o Esmeraldino e o Novorizontino-SP, que empatou com o Amazonas-AM, deixaram a zona de acesso para dar lugar ao clube azulino e à Chape. Retorno na rodada 33 O Leão Azul retorna ao G-4 após 24 rodadas. A última vez que o clube havia permanecido entre os quatro primeiros colocados foi na nona rodada. Na ocasião, o time ainda estava invicto no campeonato, havia empatado com o Volta Redonda e fechado a rodada com 17 pontos, na segunda colocação, atrás do então líder Goiás. Curiosamente, o Remo volta a figurar na zona de acesso em uma rodada com um número “místico” para o clube: 33. A numeração é simbólica para os azulinos, pois lembra a quantidade de jogos que a equipe ficou sem perder para o maior rival, o Paysandu, na década de 1990. Além disso, um dos três gols da partida contra o Athletic-MG foi marcado por Diego Hernández, que veste a camisa 33. O uruguaio também foi o herói do Re-Pa ao marcar um golaço de falta no final do jogo, garantindo o triunfo azulino por 3 a 2. Agenda Agora, o Remo foca suas energias no próximo adversário, o Cuiabá-MT. O duelo ocorre na próxima sexta-feira (24), na Arena Pantanal. Se vencer fora de casa, o clube seguirá por mais uma rodada no G-4. Vale destacar que restam apenas cinco partidas até o fim do campeonato. 