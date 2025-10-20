Capa Jornal Amazônia
Guto Ferreira mantém 100% de aproveitamento e recoloca o Remo no G-4 da Série B

Com o treinador, o time azulino voltou ao G-4 e segue vivo na briga pelo acesso

Guto recuperou a confiança do time e recolocou a equipe no G-4 (Igor Mota/ O Liberal)

Quando Guto Ferreira assumiu o Remo, no final de setembro, o clube azulino estava na 12ª posição da Série B e vinha de duas derrotas seguidas. Hoje, cinco jogos depois, o treinador emplacou uma sequência de cinco vitórias e recolocou o Leão Azul no G-4.

Além disso, com a sequência, Guto Ferreira segue com 100% de aproveitamento à frente da equipe.

Guto chegou ao Remo para substituir o português António Oliveira, que estava desgastado e amargava dois reveses consecutivos. O técnico tinha a missão de recolocar o time azulino mais próximo da zona de acesso, e conseguiu.

A estreia do treinador foi contra o CRB-AL, na 29ª rodada. No Mangueirão, o Remo venceu por 4 a 2 e subiu para a oitava colocação. Na sequência, venceu o Operário-PR fora de casa e o Athletico-PR. Para completar a boa fase, o Leão Azul venceu o clássico Re-Pa por 3 a 2.

Assim, no último sábado (18), o clube azulino selou o retorno ao G-4 e manteve os 100% de aproveitamento com Guto Ferreira após vencer o Athletic-MG por 3 a 1, no Baenão.

O resultado fez o Leão chegar a 54 pontos e fechar a 33ª rodada na quarta posição. Com isso, o clube segue vivo na luta pelo acesso. Na próxima sexta-feira (24), o Remo vai encarar o Cuiabá-MT fora de casa e buscará aumentar a sequência de vitórias — que é a maior da equipe na competição. Nem quando ficou nove jogos sem perder, sob o comando de Daniel Paulista, o time havia vencido tantas partidas seguidas.

Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Guto Ferreira falou sobre as mudanças que fez na equipe para emplacar a reação no campeonato.

“Sobre a mudança da equipe, penso que envolve uma série de fatores. O primeiro foi a mudança de atitude. Mostramos aos jogadores qual era o caminho e que eles tinham essa capacidade dentro deles, porque já haviam caminhado nessa direção no primeiro turno. Tinham desviado um pouco, mas já tinham mostrado firmeza. Por isso, não foi tão difícil”, afirmou o treinador.

