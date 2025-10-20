Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém Aila Beatriz Inete 20.10.25 11h52 Jogador retorna só em 2026 (Samara Miranda / Ascom Remo) O goleiro Marcelo Rangel realizou uma cirurgia no joelho para corrigir a lesão que sofreu no último sábado (18), durante o jogo contra o Athlétic-MG, pela Série B, nesta segunda-feira (18). O procedimento foi feito em um hospital particular da capital paraense pelo chefe do Departamento Médico do Remo, Jean Klay. Segundo o clube, a operação ocorreu conforme o planejado e o jogador iniciará o protocolo de reabilitação ainda hoje. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “O procedimento ocorreu sem intercorrências, e o atleta apresenta boa evolução clínica. A previsão é que inicie o protocolo de reabilitação ainda hoje. O jogador está fora do restante da temporada, e o Clube do Remo dará todo o suporte necessário durante a recuperação”, informou o Remo. Marcelo Rangel sentiu a lesão no jogo contra o Athletic-MG, no sábado (18), no Baenão. A partida era válida pela 33ª rodada da Série B, e o Leão Azul venceu por 3 a 1. O goleiro azulino fazia uma boa atuação, mas sofreu com dores até pedir para sair no segundo tempo do duelo. Léo Lang entrou para substituir o camisa 88. VEJA MAIS Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada Pedro Rocha quebra jejum de sete jogos sem marcar e coloca o Remo no G4 da Série B Atacante já soma 14 gols na competição e se firma como o terceiro maior goleador do Leão neste século Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A Após o jogo, o clube realizou exames no jogador e constatou uma lesão em alça de balde do menisco medial - uma ruptura longitudinal grave na cartilagem do joelho que forma uma espécie de alça. Além da cirurgia, a recuperação envolve fisioterapia para o fortalecimento da região lesionada. O Remo não informou quando o goleiro poderá voltar a jogar, mas o tempo de reabilitação para uma lesão desse grau varia entre seis e oito meses. Marcelo Rangel é um dos principais atletas do Remo desde a temporada passada. O jogador conquistou o acesso à Série B com o clube, o título do Parazão 2025 e era uma das peças fundamentais da equipe na Segundona. Com isso, Guto Ferreira terá uma grande perda no setor defensivo. Léo Lang e Ygor Vinhas são os reservas que devem substituir o arqueiro. 