Remo

Lateral do Remo assina contrato com clube da Série C para a temporada 2026, diz site

Jogador voltou a jogar pelo Remo no clássico contra o Paysandu, na semana passada

Fábio Will
Pedro Costa vai jogar no Santa Cruz em 2026 (Wagner Santana/O Liberal)

A temporada 2025 ainda não terminou, mas as contratações para a próxima temporada já iniciaram. O lateral do Remo, Pedro Costa, de 29 anos, acertou sua ida para o Santa Cruz-PE, que subiu para a Série C neste ano. O jogador irá se apresentar ao Tricolor Pernambucano em 2026, após o término do vínculo que possui com o Remo, de acordo com o site GE Pernambuco.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

 

Pedro Costa está no Remo disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem tido poucas oportunidades na temporada. O jogador entrou em campo nove vezes, sendo a última participação registrada na vitória azulina sobre o Paysandu, no Clássico Re-Pa, realizado no dia 14 de setembro. Antes de vestir a camisa do Remo, o lateral teve uma breve passagem pelo Avaí-SC, onde atuou apenas uma vez na atual temporada.

Histórico e clubes anteriores

O Santa Cruz será o segundo clube pernambucano da carreira de Pedro Costa. O defensor já havia defendido o Retrô-PE entre 2022 e 2023, além de passagens pelo futebol nordestino em equipes como ABC-RN e Sampaio Corrêa-PE. Pedro Costa também vestiu as camisas de Botafogo-SP, Tombense-MG, Paraná-PR, Macaé-RJ, Luverdense-MT, Cabofriense-RJ e São Caetano-SP, somando rodagem por diferentes divisões do futebol brasileiro.

 
