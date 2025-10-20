Lateral do Remo assina contrato com clube da Série C para a temporada 2026, diz site Jogador voltou a jogar pelo Remo no clássico contra o Paysandu, na semana passada Fábio Will 20.10.25 17h04 Pedro Costa vai jogar no Santa Cruz em 2026 (Wagner Santana/O Liberal) A temporada 2025 ainda não terminou, mas as contratações para a próxima temporada já iniciaram. O lateral do Remo, Pedro Costa, de 29 anos, acertou sua ida para o Santa Cruz-PE, que subiu para a Série C neste ano. O jogador irá se apresentar ao Tricolor Pernambucano em 2026, após o término do vínculo que possui com o Remo, de acordo com o site GE Pernambuco. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Pedro Costa está no Remo disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem tido poucas oportunidades na temporada. O jogador entrou em campo nove vezes, sendo a última participação registrada na vitória azulina sobre o Paysandu, no Clássico Re-Pa, realizado no dia 14 de setembro. Antes de vestir a camisa do Remo, o lateral teve uma breve passagem pelo Avaí-SC, onde atuou apenas uma vez na atual temporada. VEJA MAIS Remo precisa de apenas 3 vitórias para praticamente garantir acesso à Série A Projeção matemática indica que o Leão pode garantir o retorno à Série A com 62 pontos somados. Se vencer as 3 partidas que restam em casa, ultrapassa esse índice. Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros Histórico e clubes anteriores O Santa Cruz será o segundo clube pernambucano da carreira de Pedro Costa. O defensor já havia defendido o Retrô-PE entre 2022 e 2023, além de passagens pelo futebol nordestino em equipes como ABC-RN e Sampaio Corrêa-PE. Pedro Costa também vestiu as camisas de Botafogo-SP, Tombense-MG, Paraná-PR, Macaé-RJ, Luverdense-MT, Cabofriense-RJ e São Caetano-SP, somando rodagem por diferentes divisões do futebol brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B “Deus tem um propósito em todas as coisas”, diz Marcelo Rangel após cirurgia no joelho Goleiro do Remo agradeceu à família, torcida e equipe médica pelo apoio após sofrer lesão durante vitória sobre o Athletic-MG pela Série B 20.10.25 18h12 SÉRIE B Remo alcança maior sequência de vitórias na Série B em 54 anos Leão de Guto Ferreira soma cinco triunfos consecutivos e iguala feito histórico alcançado em 1971, ano em que terminou a Série B com o vice-campeonato 20.10.25 17h09 FUTEBOL Lateral do Remo assina contrato com clube da Série C para a temporada 2026, diz site Jogador voltou a jogar pelo Remo no clássico contra o Paysandu, na semana passada 20.10.25 17h04 SÉRIE A É LOGO ALI Remo precisa de apenas 3 vitórias para praticamente garantir acesso à Série A Projeção matemática indica que o Leão pode garantir o retorno à Série A com 62 pontos somados. Se vencer as 3 partidas que restam em casa, ultrapassa esse índice. 20.10.25 16h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B; acompanhe Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona 20.10.25 13h38 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28