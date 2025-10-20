Capa Jornal Amazônia
Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil'

Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas.

O Liberal

O empate em 2 a 2 com a Ferroviária expôs, mais uma vez, um dos principais problemas do Paysandu na Série B: a dificuldade em sustentar vantagens no placar. Em coletiva após a partida, o técnico Márcio Fernandes reconheceu que a equipe tem travado emocionalmente quando sofre um gol e recua mais do que deveria — cenário que se repetiu nesta segunda-feira (20), em Araraquara. 

“Acho que isso acontece com todas as equipes que estão na situação que a gente tá, quando a gente começa a se aproximar do final, e a gente estando com o resultado, ao invés de continuar indo pra frente, a gente começa a se defender um pouco mais pra garantir o resultado, e isso faz com que a equipe adversária venha pra frente”, afirmou. 

A postura citada pelo treinador, no entanto, contrasta com as próprias escolhas feitas ao longo da partida. Logo no início do segundo tempo, Márcio tirou um atacante e colocou um volante, tentando segurar a vantagem. Após sofrer o empate, voltou atrás e lançou mão de uma substituição ofensiva, trocando um volante por um atacante. 

“É difícil, isso é uma coisa natural que acontece com o jogador, não deve, mas acontece, a gente só tem que lamentar, porque a equipe estava tão bem no jogo, conseguiu reverter um placar”, disse. 

Márcio também ressaltou que a falha tem se repetido ao longo do campeonato. “Quando a gente tá atrás, a gente vai buscar o resultado, mas quando se aproxima do final levamos gol, isso não é só de agora, estamos sendo castigados por isso. A equipe vibrou bastante, a gente mostrou sinergia grande entre os jogadores, mas quando aconteceu aquele gol, o pensamento volta para os momentos ruins e é difícil tentar consertar durante o jogo.” 

Mesmo com o cenário delicado — lanterna e a 10 pontos de sair da zona de rebaixamento — o treinador ainda vê caminhos para reagir, mesmo que curtos. “Eu creio que a equipe está no caminho certo, está jogando bem, procurando as vitórias, creio que a gente tem que sair na frente, pra dar mais confiança, espero que no próximo jogo possa ser diferente”, concluiu. 

