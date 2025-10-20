Paysandu vira, mas recua, cede empate e segue a passos largos rumo à Série C 2026 Depois de sair atrás, o time bicolor reagiu com Thiago Heleno e Wendel e virou ainda no primeiro tempo, mas abdicou do ataque na etapa final Igor Wilson 20.10.25 21h32 Atacante Petterson foi titular mais uma vez (Jorge Luís Toti/Paysandu) O Paysandu ficou no empate em 2 a 2 com a Ferroviária, nesta segunda-feira (20), em Araraquara, pela 33ª rodada da Série B. O resultado teve gosto amargo para o Papão: depois de demonstrar poder de reação e virar o placar ainda no primeiro tempo, a equipe recuou na etapa final, sofreu o empate e por pouco não saiu derrotada. Com 27 pontos, o time paraense segue na lanterna e continua a 10 pontos do Athletic-MG, primeiro fora da zona de rebaixamento, restando apenas cinco rodadas para o fim do campeonato. O próximo compromisso será no sábado (25), contra o Avaí, em Belém. A situação do clube é delicada e o rebaixamento está cada vez mais próximo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu 1º Tempo A Ferroviária começou a partida em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos três minutos. Vitor Barreto arrancou pela esquerda e cruzou na medida para Fabrício Daniel, que cabeceou para baixo. A bola passou por Matheus Nogueira e encontrou Carlão, que, livre na pequena área, empurrou para o gol. Foi o 11º gol do atacante na Série B, vice-artilheiro, atrás de Pedro Rocha. O Paysandu respondeu aos 14 minutos. Após cruzamento preciso de Reverson, Thiago Heleno subiu mais alto que a defesa e testou firme no canto de Dênis Júnior, empatando a partida — seu primeiro gol com a camisa bicolor. A Locomotiva seguiu mais presente no ataque e quase marcou novamente aos 22 minutos, quando Barreto acertou um chute forte no canto, exigindo grande defesa de Matheus Nogueira. Na sequência, Garcez fez boa jogada individual pela esquerda, entrou na área, mas finalizou fraco. A virada veio aos 30 minutos, em um erro da defesa da Ferroviária. Ronaldo Alves tentou sair jogando, Garcez interceptou e tocou para Wendell, que finalizou com tranquilidade. Depois do segundo gol, o Paysandu passou a cadenciar o jogo, controlando mais as ações e apostando nos contra-ataques. Nos acréscimos, Lucas Rodrigues cobrou falta no ângulo e obrigou Matheus Nogueira a mais uma boa defesa. A Ferroviária finalizou oito vezes no primeiro tempo, contra três do Paysandu, que soube aproveitar melhor as chances e foi para o intervalo em vantagem. Thiago Heleno comemora o primeiro gol do Papão (Jorge Luís Toti/Paysandu) 2º Tempo O segundo tempo começou com o Paysandu chegando com perigo logo no início. Garcez fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Wendell, que aparecia livre na área, mas Zé Mário conseguiu cortar no momento exato, evitando o terceiro gol bicolor. Com o passar dos minutos, a Ferroviária passou a dominar as ações ofensivas. Aos 20, após mais uma bola alçada na área, Juninho escorou e Albano, de primeira, finalizou com precisão no canto, sem chances para Matheus Nogueira, empatando a partida. O gol mudou o rumo do jogo. O Paysandu, que havia recuado ao trocar Wendell por Gustavo Nicola, viu Márcio Fernandes reagir com uma substituição ofensiva: Marcelinho entrou no lugar de Ronaldo Henrique, numa tentativa de retomar o controle do meio e levar o time ao ataque. A Ferroviária manteve a pressão e quase virou aos 28 minutos. Thiago Lopes puxou contra-ataque pela direita e cruzou para Juninho, que dominou e bateu forte. A bola passou rente à trave de Matheus Nogueira. Até a metade final da etapa complementar, os números mostravam o domínio da equipe paulista: 15 finalizações contra apenas cinco do Paysandu. O time bicolor praticamente abriu mão de atacar e se concentrou em se defender. Aos 36, Ronaldo Alves teve uma rara chance na área, mas chutou fraco, facilitando a defesa de Matheus Nogueira, que sentiu uma lesão na sequência e pediu atendimento. A Ferroviária seguiu pressionando até o fim, com diversas oportunidades para vencer, enquanto o Paysandu resistiu para garantir ao menos um ponto fora de casa, que de nada lhe adianta, faltando cinco jogos para o fim do campeonato. Ficha técnica Ferroviária x Paysandu 33ª rodada - Série B 2025 Data: 20/10/2025 Local: Arena Fonte Luminosa - Araraquara - SP Hora: 19h30 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro-RS Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi- RS Assistente 2: Lucio Beiersdorf Flor-RS Gols: Carlão (Ferroviária), Thiago Heleno (Paysandu), Wendell (Paysandu), Albano (Ferroviária) Cartões amarelos: Ricardinho (Ferroviária), Vitor Barreto (Ferreoviária), Thalisson (Paysandu) Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson, Thiago Heleno (Lucca) e Réverson; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Petterson (Gustavo Nicola), Wendel (Vinni Faria) e Garcez. Técnico: Márcio Fernandes Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Maycon, Ronaldo Alves e Zé Mário (Erick Melo); Juninho (Fábio Fau), Ricardinho (Tarik) e Alencar; Vitor Barreto (Albano), Carlão e Fabrício Daniel. Técnico: Claudinei Oliveira 