Rossi: chegou falando em Série A, mas pode ser rebaixado com o Paysandu e ter contrato rescindido Jogador de 32 anos pode estar de saída do Papão; ele ficou de fora das últimas duas partidas do clube por opção técnica Fábio Will 20.10.25 19h45 Rossi é paraense e torcedor declarado do Paysandu (Thiago Gomes / O Liberal) Na lanterna da Série B, o Paysandu está na expectativa de rescindir o contrato com a principal contratação do clube para esta temporada. A diretoria bicolor negocia a rescisão contratual com o atacante paraense Rossi, ex-Vasco e Internacional, que chegou ao clube no início do ano como o principal atleta do elenco e, consequentemente, o maior salário do time. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Rossi não vem sendo relacionado pelo técnico Márcio Fernandes e ficou de fora do clássico Re-Pa por opção técnica, o mesmo ocorrendo na partida diante da Ferroviária-SP. O jogador, que é torcedor declarado do Paysandu, foi importante no início da temporada bicolor, principalmente nas disputas do Campeonato Paraense e também da Copa Verde, competição na qual o Papão conquistou seu quinto título, ao vencer o Goiás-GO, fora de casa, nas penalidades. Mesmo campeão com o Paysandu, Rossi não conseguiu dar sequência na temporada. O jogador ficou de fora de várias partidas importantes da Série B por conta de contusões e, o atleta que viria para se tornar um ídolo da torcida e que chegou falando em acesso à Série A na sua apresentação, está próximo de deixar o clube e o que é pior, amargando um rebaixamento do time do coração. VEJA MAIS Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas Lateral do Paysandu confia na salvação na Série B: 'Precisamos errar o mínimo' Atleta avalia desempenho recente da equipe e diz que o grupo segue unido na luta contra o rebaixamento Em entrevista à Rádio Super Marajoara, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, afirmou que o clube vai tentar fazer um acordo com o atacante Rossi, já que ele possui contrato com o clube bicolor, e que a rescisão contratual é o caminho. Paysandu A equipe de O Liberal procurou o Paysandu para saber o posicionamento do clube, mas até o momento não obteve resposta. Aos 32 anos, Rossi participou até aqui de 36 partidas com a camisa do Paysandu e marcou 12 gols, além de ter dado seis assistências. Esta temporada foi a mais artilheira da carreira de Rossi. Os anos em que mais marcou gols foram 2016, pelo Goiás-GO, com nove gols, além de 2022, pelo Al Faisaly FC, da Arábia Saudita, e 2021, com o Bahia-BA, quando balançou as redes oito vezes. O paraense, natural da cidade de Prainha (PA), iniciou a carreira na base do Flamengo-RJ e passou também pela base do Fluminense-RJ. Atuou por Ponte Preta-SP, Mogi Mirim-SP, Paraná-PR, Operário-PR, Internacional-SC, Chapecoense-SC, Goiás-GO, Bahia-BA e Vasco. O atleta também atuou fora do país, defendendo o Al Faisaly FC, da Arábia Saudita, e o Shenzhen FC, da China. 