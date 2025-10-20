“Deus tem um propósito em todas as coisas”, diz Marcelo Rangel após cirurgia no joelho Goleiro do Remo agradeceu à família, torcida e equipe médica pelo apoio após sofrer lesão durante vitória sobre o Athletic-MG pela Série B Iury Costa 20.10.25 18h12 Goleiro azulino está fora do restante da temporada. (Samara Miranda/Ascom Remo) O goleiro Marcelo Rangel, destaque do Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro, usou as redes sociais para se manifestar pela primeira vez após realizar cirurgia no joelho direito, feita nesta segunda-feira (18). O procedimento ocorreu para corrigir a lesão sofrida no último sábado (16), durante a vitória azulina por 3 a 1 sobre o Athletic-MG, no Baenão. Em uma publicação no Instagram, Rangel compartilhou uma mensagem de fé e gratidão. “Vivi nesses últimos dias um verdadeiro turbilhão de sentimentos, mas creio que Deus tem um propósito em todas as coisas”, escreveu o camisa 88, que ainda agradeceu a torcida, familiares, médicos e colegas de clube pelo apoio. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O goleiro também fez questão de destacar o carinho recebido da Fiel Fenômeno Azul. “Agradeço à Fenômeno Azul por todo o carinho que tenho recebido, e a todos que têm me enviado tantas energias positivas”, completou. VEJA MAIS Remo alcança maior sequência de vitórias na Série B em 54 anos Leão de Guto Ferreira soma cinco triunfos consecutivos e iguala feito histórico alcançado em 1971, ano em que terminou a Série B com o vice-campeonato Lateral do Remo assina contrato com clube da Série C para a temporada 2026, diz site Jogador voltou a jogar pelo Remo no clássico contra o Paysandu, na semana passada Rangel vinha sendo um dos principais nomes da equipe sob o comando de Guto Ferreira, sendo decisivo nas últimas rodadas da Série B. Ele foi substituído por Léo Lang durante o segundo tempo da partida contra o Athletic, após sentir dores no joelho. Antes da lesão, o goleiro vivia seu melhor momento com a camisa azulina, figurando inclusive entre os destaques das últimas rodadas da Seleção da Série B. Agora, o jogador se concentra na recuperação e afirmou que seguirá torcendo pelo grupo. “Muito em breve voltarei a fazer o que amo. Enquanto isso, estarei orando por todos para que o principal objetivo seja alcançado.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B “Deus tem um propósito em todas as coisas”, diz Marcelo Rangel após cirurgia no joelho Goleiro do Remo agradeceu à família, torcida e equipe médica pelo apoio após sofrer lesão durante vitória sobre o Athletic-MG pela Série B 20.10.25 18h12 SÉRIE B Remo alcança maior sequência de vitórias na Série B em 54 anos Leão de Guto Ferreira soma cinco triunfos consecutivos e iguala feito histórico alcançado em 1971, ano em que terminou a Série B com o vice-campeonato 20.10.25 17h09 FUTEBOL Lateral do Remo assina contrato com clube da Série C para a temporada 2026, diz site Jogador voltou a jogar pelo Remo no clássico contra o Paysandu, na semana passada 20.10.25 17h04 SÉRIE A É LOGO ALI Remo precisa de apenas 3 vitórias para praticamente garantir acesso à Série A Projeção matemática indica que o Leão pode garantir o retorno à Série A com 62 pontos somados. Se vencer as 3 partidas que restam em casa, ultrapassa esse índice. 20.10.25 16h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B; acompanhe Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona 20.10.25 13h38 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28