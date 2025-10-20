“Deus tem um propósito em todas as coisas”, diz Marcelo Rangel após cirurgia no joelho

O goleiro Marcelo Rangel, destaque do Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro, usou as redes sociais para se manifestar pela primeira vez após realizar cirurgia no joelho direito, feita nesta segunda-feira (18). O procedimento ocorreu para corrigir a lesão sofrida no último sábado (16), durante a vitória azulina por 3 a 1 sobre o Athletic-MG, no Baenão.

Em uma publicação no Instagram, Rangel compartilhou uma mensagem de fé e gratidão. “Vivi nesses últimos dias um verdadeiro turbilhão de sentimentos, mas creio que Deus tem um propósito em todas as coisas”, escreveu o camisa 88, que ainda agradeceu a torcida, familiares, médicos e colegas de clube pelo apoio.

O goleiro também fez questão de destacar o carinho recebido da Fiel Fenômeno Azul. “Agradeço à Fenômeno Azul por todo o carinho que tenho recebido, e a todos que têm me enviado tantas energias positivas”, completou.

Rangel vinha sendo um dos principais nomes da equipe sob o comando de Guto Ferreira, sendo decisivo nas últimas rodadas da Série B. Ele foi substituído por Léo Lang durante o segundo tempo da partida contra o Athletic, após sentir dores no joelho.

Antes da lesão, o goleiro vivia seu melhor momento com a camisa azulina, figurando inclusive entre os destaques das últimas rodadas da Seleção da Série B. Agora, o jogador se concentra na recuperação e afirmou que seguirá torcendo pelo grupo. “Muito em breve voltarei a fazer o que amo. Enquanto isso, estarei orando por todos para que o principal objetivo seja alcançado.”