UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B

O Paysandu visitou a Ferroviária-SP na noite da última segunda-feira (20), pela 33ª rodada da Série B, e acabou saindo da Arena Fonte Luminosa com um empate por 2 a 2. O resultado não foi nada favorável ao Papão, que continua afogado na lanterna da competição, com 27 pontos, a dez do Athletic-MG, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com esse resultado, as projeções de rebaixamento do Lobo aumentaram ainda mais. De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Paysandu tinha 99,61% de chances de rebaixamento ao final da 32ª rodada, mas, após empatar contra a Locomotiva, as projeções saltaram para 99,86%.

VEJA MAIS

A última vitória do Paysandu na competição aconteceu há quatro partidas, quando venceu o Criciúma-SC por 4 a 2 fora de casa. Desde então, foram dois empates e duas derrotas.

O Paysandu já não pode alcançar o número mágico de 45 pontos — que teoricamente salva do rebaixamento — e, agora, com cinco jogos restantes, o Papão teria que ganhar todos para chegar aos 43 e torcer para os adversários diretos tropeçarem em seus confrontos. De acordo com outra frente de pesquisa da universidade mineira, a probabilidade por pontuação, esses 42 pontos equivalem a 40,600% de chances de cair para a Terceirona.

O próximo compromisso do Paysandu será em casa, contra o Avaí-SC, no sábado (25), às 18h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. Depois do Leão da Ilha, o Papão enfrenta o Atlético-GO, Coritiba, Amazonas e Athletic. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.