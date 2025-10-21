Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Independiente del Valle jogará contra o Atlético MG pela Copa Sul-Americana (Pedro Souza/ Atlético Mineiro)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (21/10), incluem partidas pela Copa Sul-Americana, Champions League e Campeonato Argentino.

Às 13h45, o Barcelona jogará contra o Olympiacos pela Champions League. Já às 21h30, o Atlético Mineiro enfrentará o Independiente DV pela Copa Sudamericana.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia - 19h15 - Disney+

Champions League

  1. Kairat x Pafos - 13h45 - Space e Max
  2. Barcelona x Olympiacos - 13h45 - TNT e Max
  3. Arsenal x Atlético Madrid - 16h - SBT, TNT e Max
  4. Villarreal x Manchester City - 16h - Space e Max
  5. Leverkusen x Paris Saint-Germain - 16h - Max
  6. PSV x Napoli - 16h - Max
  7. Copenhague x Borussia Dortmund - 16h - Max
  8. Union x Inter de Milão - 16h - Max
  9. Newcastle x Benfica - 16h - Max

Copa Sul-Americana

  1. Independiente del Valle x Atlético-MG - 21h30 - SBT, ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Independiente DV e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entre Independiente DV x Atlético MG terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Olympiacos; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Olympiacos terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 13h45.

Onde assistir ao jogo de Arsenal e Atlético; veja o horário

O jogo entre Arsenal x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Villarreal e Manchester City; veja o horário

O jogo entre Villarreal x City terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 16h - Arsenal x Atlético Madrid - Champions League
  2. 21h30 - Independiente del Valle x Atlético-MG - Copa Sulamericana

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

  1. 13h45 - Barcelona x Olympiacos - Champions League
  2. 16h - Arsenal x Atlético Madrid - Champions League

ESPN

  1. 21h30 - Independiente del Valle x Atlético-MG - Copa Sulamericana

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

  1. 13h45 - Kairat x Pafos - Champions League
  2. 13h45 - Barcelona x Olympiacos - Champions League
  3. 16h - Arsenal x Atlético Madrid - Champions League
  4. 16h - Leverkusen x Paris Saint-Germain - Champions League
  5. 16h - Villarreal x Manchester City - Champions League
  6. 16h - PSV x Napoli - Champions League
  7. 16h - Copenhague x Borussia Dortmund - Champions League
  8. 16h - Union x Inter de Milão - Champions League
  9. 16h - Newcastle x Benfica - Champions League

Disney+

  1. 19h15 - Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia - Campeonato Argentino
  2. 21h30 - Independiente del Valle x Atlético-MG - Copa Sulamericana

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

