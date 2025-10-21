Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (21/10), incluem partidas pela Copa Sul-Americana, Champions League e Campeonato Argentino.

Às 13h45, o Barcelona jogará contra o Olympiacos pela Champions League. Já às 21h30, o Atlético Mineiro enfrentará o Independiente DV pela Copa Sudamericana.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia - 19h15 - Disney+

Champions League

Kairat x Pafos - 13h45 - Space e Max Barcelona x Olympiacos - 13h45 - TNT e Max Arsenal x Atlético Madrid - 16h - SBT, TNT e Max Villarreal x Manchester City - 16h - Space e Max Leverkusen x Paris Saint-Germain - 16h - Max PSV x Napoli - 16h - Max Copenhague x Borussia Dortmund - 16h - Max Union x Inter de Milão - 16h - Max Newcastle x Benfica - 16h - Max

Copa Sul-Americana

Independiente del Valle x Atlético-MG - 21h30 - SBT, ESPN e Disney+

O jogo entre Independiente DV x Atlético MG terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

O jogo entre Barcelona x Olympiacos terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 13h45.

O jogo entre Arsenal x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, às 16h.

O jogo entre Villarreal x City terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

TNT

13h45 - Barcelona x Olympiacos - Champions League 16h - Arsenal x Atlético Madrid - Champions League

ESPN

21h30 - Independiente del Valle x Atlético-MG - Copa Sulamericana

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

13h45 - Kairat x Pafos - Champions League 13h45 - Barcelona x Olympiacos - Champions League 16h - Arsenal x Atlético Madrid - Champions League 16h - Leverkusen x Paris Saint-Germain - Champions League 16h - Villarreal x Manchester City - Champions League 16h - PSV x Napoli - Champions League 16h - Copenhague x Borussia Dortmund - Champions League 16h - Union x Inter de Milão - Champions League 16h - Newcastle x Benfica - Champions League

Disney+

19h15 - Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia - Campeonato Argentino 21h30 - Independiente del Valle x Atlético-MG - Copa Sulamericana

