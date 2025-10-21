Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 21.10.25 7h00 Às 21h30, o Independiente del Valle jogará contra o Atlético MG pela Copa Sul-Americana (Pedro Souza/ Atlético Mineiro) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (21/10), incluem partidas pela Copa Sul-Americana, Champions League e Campeonato Argentino. Às 13h45, o Barcelona jogará contra o Olympiacos pela Champions League. Já às 21h30, o Atlético Mineiro enfrentará o Independiente DV pela Copa Sudamericana. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia - 19h15 - Disney+ Champions League Kairat x Pafos - 13h45 - Space e Max Barcelona x Olympiacos - 13h45 - TNT e Max Arsenal x Atlético Madrid - 16h - SBT, TNT e Max Villarreal x Manchester City - 16h - Space e Max Leverkusen x Paris Saint-Germain - 16h - Max PSV x Napoli - 16h - Max Copenhague x Borussia Dortmund - 16h - Max Union x Inter de Milão - 16h - Max Newcastle x Benfica - 16h - Max Copa Sul-Americana Independiente del Valle x Atlético-MG - 21h30 - SBT, ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Independiente DV e Atlético Mineiro; veja o horário O jogo entre Independiente DV x Atlético MG terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Barcelona e Olympiacos; veja o horário O jogo entre Barcelona x Olympiacos terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 13h45. Onde assistir ao jogo de Arsenal e Atlético; veja o horário O jogo entre Arsenal x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela Max, às 16h. Onde assistir ao jogo de Villarreal e Manchester City; veja o horário O jogo entre Villarreal x City terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 16h - Arsenal x Atlético Madrid - Champions League 21h30 - Independiente del Valle x Atlético-MG - Copa Sulamericana Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT 13h45 - Barcelona x Olympiacos - Champions League 16h - Arsenal x Atlético Madrid - Champions League ESPN 21h30 - Independiente del Valle x Atlético-MG - Copa Sulamericana SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max 13h45 - Kairat x Pafos - Champions League 13h45 - Barcelona x Olympiacos - Champions League 16h - Arsenal x Atlético Madrid - Champions League 16h - Leverkusen x Paris Saint-Germain - Champions League 16h - Villarreal x Manchester City - Champions League 16h - PSV x Napoli - Champions League 16h - Copenhague x Borussia Dortmund - Champions League 16h - Union x Inter de Milão - Champions League 16h - Newcastle x Benfica - Champions League Disney+ 19h15 - Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia - Campeonato Argentino 21h30 - Independiente del Valle x Atlético-MG - Copa Sulamericana Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. 