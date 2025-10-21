Léo Lang assume o gol do Remo e promete corresponder: 'Trabalho todos os dias por essa oportunidade'

Com a lesão de Marcelo Rangel, o goleiro Léo Lang será o responsável por defender o gol azulino na reta final da Série B. O jogador de 27 anos deve começar como titular na próxima sexta-feira (24), quando o Remo enfrenta o Cuiabá, às 21h35, na Arena Pantanal.

Lang é um dos poucos remanescentes do elenco que conquistou o acesso da Série C para a B, em 2024, mas desde então teve poucas chances como titular — apenas cinco partidas. Agora, com Rangel fora da temporada após cirurgia no joelho, o camisa 30 ganha nova oportunidade de mostrar serviço.

O goleiro lamentou a ausência do companheiro e desejou pronta recuperação ao ídolo da torcida. “O Marcelo é um cara muito forte, resiliente e competente. Ele vai superar esse momento difícil e voltar ainda melhor. Ficar fora em uma reta final nunca é fácil, mas ele tem uma mentalidade impressionante”, afirmou.

Com a responsabilidade de defender um clube de massa, Lang disse que o momento exige equilíbrio e confiança no trabalho. “A responsabilidade de jogar pelo Remo é enorme, mas encaro isso com naturalidade. Tudo o que acontece em campo é consequência do que fazemos no dia a dia. Eu me preparo, acredito muito no trabalho e sei que essa oportunidade chegou na hora certa”, comentou.

Léo Lang entrou em campo no segundo tempo da vitória sobre o Athletic, resultado que colocou o Leão no G4 e manteve a equipe viva na briga pelo acesso. O goleiro destacou que o bom momento deve servir de motivação, mas não de acomodação. “É um privilégio viver essa fase do clube, mas ainda não conquistamos nada. As vitórias são fruto do esforço de todo o grupo, da comissão e da diretoria. Precisamos manter a humildade e seguir com o mesmo nível de competitividade para atingir o nosso objetivo”, concluiu.

O duelo contra o Cuiabá marcará o reencontro do técnico Guto Ferreira com o clube mato-grossense, que ele comandou em 2023. O Remo busca a sexta vitória consecutiva para seguir firme na luta pelo retorno à Série A.