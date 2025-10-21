Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B

O técnico Guto Ferreira chegou ao Clube do Remo há pouco mais de um mês com a missão de recolocar o time na briga pelo acesso à Série A. Desde então, o treinador vem cumprindo o objetivo com perfeição. Sob seu comando, o Leão engatou uma sequência de cinco vitórias consecutivas, somando 15 pontos em cinco rodadas.

O feito chama ainda mais atenção quando comparado ao desempenho do maior rival. O Paysandu venceu o mesmo número de partidas que Guto, cinco, em toda a Série B do Campeonato Brasileiro.

A série azulina começou contra o CRB, seguida de vitórias sobre Operário, Athletico-PR, Paysandu e Athletic-MG. Essa é a maior sequência do Remo no Brasileirão desde 1971, ano em que o clube foi vice-campeão da Segunda Divisão nacional.

Do outro lado, o Paysandu vive uma de suas piores campanhas na história recente. O time venceu apenas cinco vezes em 33 rodadas. A primeira vitória veio apenas na 12ª rodada, contra o Botafogo-SP. Em seguida, derrotou o Remo e a Ferroviária. Duas rodadas depois, bateu o Coritiba por 5 a 2 no Couto Pereira.

A última vitória bicolor aconteceu na 29ª rodada, quando superou o então líder Criciúma por 4 a 2, encerrando um jejum de oito jogos sem vencer.

Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Cuiabá, nesta sexta-feira (24), fora de casa, em confronto direto pelo acesso. Já o Paysandu recebe o Avaí, no sábado (25), na Curuzu, em Belém.

As duas partidas terão transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.