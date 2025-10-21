Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B

Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna

Iury Costa
fonte

Remo segue cada dia mais próximo do acesso. (Igor Mota/ O Liberal)

O técnico Guto Ferreira chegou ao Clube do Remo há pouco mais de um mês com a missão de recolocar o time na briga pelo acesso à Série A. Desde então, o treinador vem cumprindo o objetivo com perfeição. Sob seu comando, o Leão engatou uma sequência de cinco vitórias consecutivas, somando 15 pontos em cinco rodadas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O feito chama ainda mais atenção quando comparado ao desempenho do maior rival. O Paysandu venceu o mesmo número de partidas que Guto, cinco, em toda a Série B do Campeonato Brasileiro.

A série azulina começou contra o CRB, seguida de vitórias sobre Operário, Athletico-PR, Paysandu e Athletic-MG. Essa é a maior sequência do Remo no Brasileirão desde 1971, ano em que o clube foi vice-campeão da Segunda Divisão nacional.

VEJA MAIS

image Remo tem quarto melhor ataque da Série B com gols de falta
Leão Azul luta pelo acesso à Série A e ganhou uma 'arma secreta' nesse momento decisivo da Série B

image CBF pode reconhecer Remo como campeão brasileiro de 1971 e vice em 1968 e 1969
Clubes e federações do Nordeste protocolaram pedido, o que pode abrir precedente para o Remo tentar novamente o reconhecimento do título do Norte-Nordeste.

Do outro lado, o Paysandu vive uma de suas piores campanhas na história recente. O time venceu apenas cinco vezes em 33 rodadas. A primeira vitória veio apenas na 12ª rodada, contra o Botafogo-SP. Em seguida, derrotou o Remo e a Ferroviária. Duas rodadas depois, bateu o Coritiba por 5 a 2 no Couto Pereira.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A última vitória bicolor aconteceu na 29ª rodada, quando superou o então líder Criciúma por 4 a 2, encerrando um jejum de oito jogos sem vencer.

Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Cuiabá, nesta sexta-feira (24), fora de casa, em confronto direto pelo acesso. Já o Paysandu recebe o Avaí, no sábado (25), na Curuzu, em Belém.
As duas partidas terão transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

paysandu

série b

esportes

guto ferreira
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

série b

Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B

Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna

21.10.25 17h26

FUTEBOL

Remo tem quarto melhor ataque da Série B com gols de falta

Leão Azul luta pelo acesso à Série A e ganhou uma 'arma secreta' nesse momento decisivo da Série B

21.10.25 17h06

Futebol

Léo Lang assume o gol do Remo após lesão de Rangel e ganha chance inédita na Série B

Com apenas 14 jogos como profissional, goleiro de 27 anos ganha a missão de manter o time no G4 rumo ao acesso após 31 anos

21.10.25 16h44

ENTENDA!

CBF pode reconhecer Remo como campeão brasileiro de 1971 e vice em 1968 e 1969

Clubes e federações do Nordeste protocolaram pedido, o que pode abrir precedente para o Remo tentar novamente o reconhecimento do título do Norte-Nordeste.

21.10.25 16h10

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira

21.10.25 7h00

PAYSANDU

Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu

Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020

21.10.25 0h05

Alô Série C

UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B

Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas.

21.10.25 10h11

EMPATE

Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil'

Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas.

20.10.25 22h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda