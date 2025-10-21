Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna Iury Costa 21.10.25 17h26 Remo segue cada dia mais próximo do acesso. (Igor Mota/ O Liberal) O técnico Guto Ferreira chegou ao Clube do Remo há pouco mais de um mês com a missão de recolocar o time na briga pelo acesso à Série A. Desde então, o treinador vem cumprindo o objetivo com perfeição. Sob seu comando, o Leão engatou uma sequência de cinco vitórias consecutivas, somando 15 pontos em cinco rodadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O feito chama ainda mais atenção quando comparado ao desempenho do maior rival. O Paysandu venceu o mesmo número de partidas que Guto, cinco, em toda a Série B do Campeonato Brasileiro. A série azulina começou contra o CRB, seguida de vitórias sobre Operário, Athletico-PR, Paysandu e Athletic-MG. Essa é a maior sequência do Remo no Brasileirão desde 1971, ano em que o clube foi vice-campeão da Segunda Divisão nacional. VEJA MAIS Remo tem quarto melhor ataque da Série B com gols de falta Leão Azul luta pelo acesso à Série A e ganhou uma 'arma secreta' nesse momento decisivo da Série B CBF pode reconhecer Remo como campeão brasileiro de 1971 e vice em 1968 e 1969 Clubes e federações do Nordeste protocolaram pedido, o que pode abrir precedente para o Remo tentar novamente o reconhecimento do título do Norte-Nordeste. Do outro lado, o Paysandu vive uma de suas piores campanhas na história recente. O time venceu apenas cinco vezes em 33 rodadas. A primeira vitória veio apenas na 12ª rodada, contra o Botafogo-SP. Em seguida, derrotou o Remo e a Ferroviária. Duas rodadas depois, bateu o Coritiba por 5 a 2 no Couto Pereira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A última vitória bicolor aconteceu na 29ª rodada, quando superou o então líder Criciúma por 4 a 2, encerrando um jejum de oito jogos sem vencer. Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Cuiabá, nesta sexta-feira (24), fora de casa, em confronto direto pelo acesso. Já o Paysandu recebe o Avaí, no sábado (25), na Curuzu, em Belém. As duas partidas terão transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo paysandu série b esportes guto ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO série b Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna 21.10.25 17h26 FUTEBOL Remo tem quarto melhor ataque da Série B com gols de falta Leão Azul luta pelo acesso à Série A e ganhou uma 'arma secreta' nesse momento decisivo da Série B 21.10.25 17h06 Futebol Léo Lang assume o gol do Remo após lesão de Rangel e ganha chance inédita na Série B Com apenas 14 jogos como profissional, goleiro de 27 anos ganha a missão de manter o time no G4 rumo ao acesso após 31 anos 21.10.25 16h44 ENTENDA! CBF pode reconhecer Remo como campeão brasileiro de 1971 e vice em 1968 e 1969 Clubes e federações do Nordeste protocolaram pedido, o que pode abrir precedente para o Remo tentar novamente o reconhecimento do título do Norte-Nordeste. 21.10.25 16h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 0h05 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38