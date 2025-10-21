Léo Lang assume o gol do Remo após lesão de Rangel e ganha chance inédita na Série B Com apenas 14 jogos como profissional, goleiro de 27 anos ganha a missão de manter o time no G4 rumo ao acesso após 31 anos Luiz Guillherme Ramos 21.10.25 16h44 Léo Lang está diante da maior oportunidade de sua carreira como goleiro. (Samara Miranda/Ascom Remo) O afastamento do goleiro Marcelo Rangel caiu como uma bomba entre os azulinos. Considerado um dos melhores defensores da Série B, o camisa 88 ficará o restante da temporada fora do time para tratar uma lesão no menisco. Sem ele em campo e com o reserva imediato, Ygor Vinhas, também lesionado, a missão de guardar a defesa remista nas últimas cinco rodadas recaiu sobre o jovem Léo Lang, que há dois anos ocupa a reserva do elenco e deve estrear como titular no jogo contra o Cuiabá, nesta sexta (24). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ao que tudo indica, esta será a grande oportunidade para o atleta que, desde a sua chegada ao Baenão, disputou cinco partidas, uma contra o Athletico-PR, na 12ª rodada, e a última na Série B, contribuindo na vitória sobre o Athletic por 3 a 1. O momento, no entanto, não poderia ser melhor: o time vem de cinco vitórias seguidas e finalmente conseguiu retornar ao G4, de onde havia saído na nona rodada. Com a fase boa, as responsabilidades se tornam ainda maiores, sobretudo para um time que vive a expectativa única de retornar à elite do futebol brasileiro, fato que não acontece há 31 anos. Com 27 anos e 14 partidas disputadas como profissional, Léo Lang terá nas mãos uma chance que poucos atletas ganham. Apesar dos riscos, a conclusão do objetivo certamente trará a consagração e abrirá as portas do mercado. VEJA MAIS UFMG: Remo volta ao G4 da Série B e chances de acesso saltam para quase 50% após vitória Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 7,5% de probabilidade de ser campeão. “Deus tem um propósito em todas as coisas”, diz Marcelo Rangel após cirurgia no joelho Goleiro do Remo agradeceu à família, torcida e equipe médica pelo apoio após sofrer lesão durante vitória sobre o Athletic-MG pela Série B 'Se precisar jogar, estou preparado', afirma Ygor Vinhas após boa atuação na vitória do Remo Goleiro azulino entrou no segundo tempo, substituiu Marcelo Rangel e foi decisivo para garantir os três pontos fora de casa. A chegada de Léo Lang ao posto de titular não era muito aguardada. Recentemente, o reserva imediato era Ygor Vinhas, mas ele se lesionou e deixou os relacionados justo contra o Athletic, quando Rangel acabou deixando o gramado. Léo Lang, então, foi catapultado ao gol e deu conta do recado. Aos 27 anos, o mato-grossense formado na base do Vila Nova passou praticamente toda a carreira no banco de reservas. Foi assim no próprio Vila, no Jataiense, América Mineiro, Tombense e no Remo. Ano passado, Léo Lang jogou duas partidas como titular do gol azulino, ambas na Série C. O saldo das oportunidades foi equilibrado, com uma vitória e uma derrota. Este ano, como já havia dito no início do ano, ele espera mais oportunidades. "Eu quero ser melhor do que fui no ano passado. Quero ter mais oportunidades, mas isso é decorrente do meu trabalho", disse em dezembro. Pois então. A hora é essa. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO série b Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna 21.10.25 17h26 FUTEBOL Remo tem quarto melhor ataque da Série B com gols de falta Leão Azul luta pelo acesso à Série A e ganhou uma 'arma secreta' nesse momento decisivo da Série B 21.10.25 17h06 Futebol Léo Lang assume o gol do Remo após lesão de Rangel e ganha chance inédita na Série B Com apenas 14 jogos como profissional, goleiro de 27 anos ganha a missão de manter o time no G4 rumo ao acesso após 31 anos 21.10.25 16h44 ENTENDA! 