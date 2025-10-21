Capa Jornal Amazônia
Léo Lang assume o gol do Remo após lesão de Rangel e ganha chance inédita na Série B

Com apenas 14 jogos como profissional, goleiro de 27 anos ganha a missão de manter o time no G4 rumo ao acesso após 31 anos

Luiz Guillherme Ramos
Léo Lang está diante da maior oportunidade de sua carreira como goleiro. (Samara Miranda/Ascom Remo)

O afastamento do goleiro Marcelo Rangel caiu como uma bomba entre os azulinos. Considerado um dos melhores defensores da Série B, o camisa 88 ficará o restante da temporada fora do time para tratar uma lesão no menisco. Sem ele em campo e com o reserva imediato, Ygor Vinhas, também lesionado, a missão de guardar a defesa remista nas últimas cinco rodadas recaiu sobre o jovem Léo Lang, que há dois anos ocupa a reserva do elenco e deve estrear como titular no jogo contra o Cuiabá, nesta sexta (24).

Ao que tudo indica, esta será a grande oportunidade para o atleta que, desde a sua chegada ao Baenão, disputou cinco partidas, uma contra o Athletico-PR, na 12ª rodada, e a última na Série B, contribuindo na vitória sobre o Athletic por 3 a 1. O momento, no entanto, não poderia ser melhor: o time vem de cinco vitórias seguidas e finalmente conseguiu retornar ao G4, de onde havia saído na nona rodada.

Com a fase boa, as responsabilidades se tornam ainda maiores, sobretudo para um time que vive a expectativa única de retornar à elite do futebol brasileiro, fato que não acontece há 31 anos. Com 27 anos e 14 partidas disputadas como profissional, Léo Lang terá nas mãos uma chance que poucos atletas ganham. Apesar dos riscos, a conclusão do objetivo certamente trará a consagração e abrirá as portas do mercado.

A chegada de Léo Lang ao posto de titular não era muito aguardada. Recentemente, o reserva imediato era Ygor Vinhas, mas ele se lesionou e deixou os relacionados justo contra o Athletic, quando Rangel acabou deixando o gramado. Léo Lang, então, foi catapultado ao gol e deu conta do recado. Aos 27 anos, o mato-grossense formado na base do Vila Nova passou praticamente toda a carreira no banco de reservas.

Foi assim no próprio Vila, no Jataiense, América Mineiro, Tombense e no Remo. Ano passado, Léo Lang jogou duas partidas como titular do gol azulino, ambas na Série C. O saldo das oportunidades foi equilibrado, com uma vitória e uma derrota. Este ano, como já havia dito no início do ano, ele espera mais oportunidades. “Eu quero ser melhor do que fui no ano passado. Quero ter mais oportunidades, mas isso é decorrente do meu trabalho”, disse em dezembro. Pois então. A hora é essa.

