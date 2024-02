Remo não deve ser beneficiado com equiparação de Torneio Norte-Nordeste ao Brasileirão; entenda

O Brasil poderá ter novos campeões brasileiros em breve. O Sport-PE, o Ceará-CE e o Fortaleza-CE entraram com pedido na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que a Taça Norte-Nordeste tenha reconhecimento da entidade como Campeonato Brasileiro. O pedido foi tornado público na última quinta-feira (8), quando o Ceará se manifestou sobre o assunto.

O Remo, no entanto, campeão do torneio em 1971, não deve ser agraciado com o reconhecimento de título nacional caso a petição seja aprovada pela CBF. A documentação enviado à entidade que controla o futebol nacional só diz respeito aos torneios disputados entre os anos de 1960 e 1970.

Segundo a nota publicada pelo Ceará, o objetivo dos clubes é a equiparação da Taça Norte-Nordeste com a Taça Roberto Gomes Pedrosa, realizada entre os anos de 1967 e 1970, mas que contava apenas com clubes do eixo Sul-Sudeste, e que ganhou o status de Campeonato Brasileiro em 2010.

Sport, Ceará e Fortaleza pretendem ter os títulos reconhecidos comprovando, por meio de documentos e avaliações históricas, o status nacional da competição. Um dos trunfos é a maneira como a competição chegou a ser chamada pela imprensa na época: "Brasileirão do Norte".

Entenda

A Taça Norte-Nordeste foi uma competição de futebol realizada entre 1968 e 1970, organizada pela antiga Confederação Brasileira de Desportos (CBD), entidade precursora da CBF. Em 1968 e 1969, foi disputado pelo campeão do Torneio do Norte e do Torneio do Nordeste. Em 1970, a fase final foi realizada em formato de quadrangular envolvendo quatro clubes.

Remo não prestigiado

A Taça Norte-Nordeste foi novamente disputado em 1971 e conquistado pelo Remo. No entanto, a competição teve um "valor" diferente naquele ano.

Em 1971 foi disputada a primeira edição do Campeonato Brasileiro da Série B. Por conta disso, a Taça Norte-Nordeste deixou de ser um torneio independente e passou a ser apenas uma fase regional da Segundona.

Inclusive, a etapa final da Segunda Divisão daquele ano foi disputada entre o campeão do Norte-Nordeste, o Remo, e o vencedor do Centro-Sul, o Vila Nova-GO. No duelo entre as equipes, o time goiano saiu vitorioso e conquistou o primeiro título brasileiro da Série B.

Bateu na trave

Além desse vice, o Remo acumula outras duas segundas colocações em taças Norte-Nordeste. Nos anos de 1968 e 1969, o Leão perdeu a final da competição para o Sport e Ceará, respectivamente.