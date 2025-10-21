Destaque do Paysandu, Garcez deve ficar de fora do jogo contra o Avaí-SC; entenda

Principal nome do Paysandu na Série B desde o início do segundo semestre, o atacante Garcez deve desfalcar o time no próximo jogo, contra o Avaí-SC. A partida será válida pela 34ª rodada da Segundona e pode ser decisiva para o Bicola. O camisa 10 bicolor deve ficar de fora da partida por conta da relação com o Leão da Ilha, que detém os direitos do atleta.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Garcez está no Papão por conta de um empréstimo do clube catarinense e, no contrato, o Avaí estipulou uma multa de R$ 1 milhão para que o atacante pudesse jogar contra a equipe original.

No entanto, o Paysandu não deve pagar esse valor, visto que o time enfrenta uma crise interna, saiu de um transfer ban recentemente e tem processos judiciais abertos.

VEJA MAIS

A cláusula contida no contrato é uma estratégia utilizada por alguns clubes cedentes para evitar que um atleta atue contra a equipe de origem em competições oficiais. No primeiro turno, o camisa 10 bicolor ficou de fora da partida contra o Leão da Ilha e deve ficar no returno também.

Maurício Garcez foi contratado pelo Paysandu em junho para reforçar o time na temporada. Até o momento, ele já disputou 28 jogos com a camisa bicolor, marcou seis gols e deu quatro assistências. O atacante é o atleta do Bicola com mais participações em gols na Série B e tem sido o principal jogador da equipe na competição.

Garcez começou a temporada de 2025 no Avaí, depois foi cedido ao Juventude-RS, que disputa a Série B, mas jogou apenas três partidas antes de ser emprestado ao Papão, onde se destacou, apesar da fase ruim do time paraense.

A partida contra o Avaí-SC ocorre no sábado (25), às 18h30, na Curuzu. Em caso de derrota e vitória do Athletic-MG ou da Ferroviária-SP, a equipe bicolor pode ser rebaixada matematicamente.