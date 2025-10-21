Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Destaque do Paysandu, Garcez deve ficar de fora do jogo contra o Avaí-SC; entenda

Jogador está no Bicola por meio de empréstimo do Leão da Ilha

O Liberal
fonte

Atacante é o principal nome do time na competição nacional em meio a crise na Segundona (Cristino Martins / O Liberal)

Principal nome do Paysandu na Série B desde o início do segundo semestre, o atacante Garcez deve desfalcar o time no próximo jogo, contra o Avaí-SC. A partida será válida pela 34ª rodada da Segundona e pode ser decisiva para o Bicola. O camisa 10 bicolor deve ficar de fora da partida por conta da relação com o Leão da Ilha, que detém os direitos do atleta.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Garcez está no Papão por conta de um empréstimo do clube catarinense e, no contrato, o Avaí estipulou uma multa de R$ 1 milhão para que o atacante pudesse jogar contra a equipe original.

No entanto, o Paysandu não deve pagar esse valor, visto que o time enfrenta uma crise interna, saiu de um transfer ban recentemente e tem processos judiciais abertos.

VEJA MAIS 

image Com empate, Paysandu completa 30 rodadas no Z-4 e fica mais próximo do rebaixamento
Time bicolor soma apenas 27 pontos e permanece em último lugar na tabela de classificação da Série B

image UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B
Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas.

image Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil'
Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas.

A cláusula contida no contrato é uma estratégia utilizada por alguns clubes cedentes para evitar que um atleta atue contra a equipe de origem em competições oficiais. No primeiro turno, o camisa 10 bicolor ficou de fora da partida contra o Leão da Ilha e deve ficar no returno também.

Maurício Garcez foi contratado pelo Paysandu em junho para reforçar o time na temporada. Até o momento, ele já disputou 28 jogos com a camisa bicolor, marcou seis gols e deu quatro assistências. O atacante é o atleta do Bicola com mais participações em gols na Série B e tem sido o principal jogador da equipe na competição.

Garcez começou a temporada de 2025 no Avaí, depois foi cedido ao Juventude-RS, que disputa a Série B, mas jogou apenas três partidas antes de ser emprestado ao Papão, onde se destacou, apesar da fase ruim do time paraense.

A partida contra o Avaí-SC ocorre no sábado (25), às 18h30, na Curuzu. Em caso de derrota e vitória do Athletic-MG ou da Ferroviária-SP, a equipe bicolor pode ser rebaixada matematicamente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

série b

paysandu
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Destaque do Paysandu, Garcez deve ficar de fora do jogo contra o Avaí-SC; entenda

Jogador está no Bicola por meio de empréstimo do Leão da Ilha

21.10.25 11h45

Futebol

Com empate, Paysandu completa 30 rodadas no Z-4 e fica mais próximo do rebaixamento

Time bicolor soma apenas 27 pontos e permanece em último lugar na tabela de classificação da Série B

21.10.25 10h18

Alô Série C

UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B

Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas.

21.10.25 10h11

EMPATE

Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil'

Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas.

20.10.25 22h38

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PAYSANDU

Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu

Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020

21.10.25 0h05

EMPATE

Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil'

Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas.

20.10.25 22h38

Alô Série C

UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B

Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas.

21.10.25 10h11

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira

21.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda