Destaque do Paysandu, Garcez deve ficar de fora do jogo contra o Avaí-SC; entenda Jogador está no Bicola por meio de empréstimo do Leão da Ilha O Liberal 21.10.25 11h45 Atacante é o principal nome do time na competição nacional em meio a crise na Segundona (Cristino Martins / O Liberal) Principal nome do Paysandu na Série B desde o início do segundo semestre, o atacante Garcez deve desfalcar o time no próximo jogo, contra o Avaí-SC. A partida será válida pela 34ª rodada da Segundona e pode ser decisiva para o Bicola. O camisa 10 bicolor deve ficar de fora da partida por conta da relação com o Leão da Ilha, que detém os direitos do atleta. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Garcez está no Papão por conta de um empréstimo do clube catarinense e, no contrato, o Avaí estipulou uma multa de R$ 1 milhão para que o atacante pudesse jogar contra a equipe original. No entanto, o Paysandu não deve pagar esse valor, visto que o time enfrenta uma crise interna, saiu de um transfer ban recentemente e tem processos judiciais abertos. VEJA MAIS Com empate, Paysandu completa 30 rodadas no Z-4 e fica mais próximo do rebaixamento Time bicolor soma apenas 27 pontos e permanece em último lugar na tabela de classificação da Série B UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. A cláusula contida no contrato é uma estratégia utilizada por alguns clubes cedentes para evitar que um atleta atue contra a equipe de origem em competições oficiais. No primeiro turno, o camisa 10 bicolor ficou de fora da partida contra o Leão da Ilha e deve ficar no returno também. Maurício Garcez foi contratado pelo Paysandu em junho para reforçar o time na temporada. Até o momento, ele já disputou 28 jogos com a camisa bicolor, marcou seis gols e deu quatro assistências. O atacante é o atleta do Bicola com mais participações em gols na Série B e tem sido o principal jogador da equipe na competição. Garcez começou a temporada de 2025 no Avaí, depois foi cedido ao Juventude-RS, que disputa a Série B, mas jogou apenas três partidas antes de ser emprestado ao Papão, onde se destacou, apesar da fase ruim do time paraense. A partida contra o Avaí-SC ocorre no sábado (25), às 18h30, na Curuzu. Em caso de derrota e vitória do Athletic-MG ou da Ferroviária-SP, a equipe bicolor pode ser rebaixada matematicamente. 