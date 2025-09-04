Capa Jornal Amazônia
Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’

Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4

Iury Costa
fonte

Lateral-direito Nathan Santos. (Ascom Remo)

O Clube do Remo realizou nesta quinta-feira (4) o último treino antes da partida contra o Amazonas, nesta sexta-feira (5), às 17h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O Leão Azul busca se recuperar da derrota sofrida para o Criciúma, na última rodada da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Uma vitória pode reaproximar o Remo do G-4 da competição e mantê-lo na briga pelo acesso. Por outro lado, um novo resultado negativo pode dificultar a situação da equipe e aumentar a pressão sobre o técnico António Oliveira. O lateral-direito Nathan Santos destacou a importância do confronto.

“Esse jogo é muito importante, mais importante do que nunca. Fomos infelizes no jogo passado, mas já passou. Agora é virar a chave e ir com força máxima para vencer”, disse.

Nathan reforçou que o grupo está preparado e confiante para buscar o resultado positivo. “Sabemos da qualidade do adversário, mas também sabemos da nossa. A gente está se preparando ao máximo para dar o nosso melhor e vencer o jogo”, afirmou.

O jogador também ressaltou que os resultados da rodada ajudaram o Remo a permanecer na 6ª colocação, mas destacou a necessidade de pontuar.

“Os resultados ajudaram a gente, mas também temos que fazer nossa parte, que é vencer os jogos. E o que mais queremos agora é uma sequência de vitórias”, declarou.

Mesmo após a derrota para o Criciúma, o Remo mantém um retrospecto positivo como visitante nesta Série B, fator que pode ser favorável diante do Amazonas, adversário que ocupa a 19ª colocação na tabela.

Remo e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (5) as 17h no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube da Liberal+.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

