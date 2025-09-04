Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 Iury Costa 04.09.25 16h14 Lateral-direito Nathan Santos. (Ascom Remo) O Clube do Remo realizou nesta quinta-feira (4) o último treino antes da partida contra o Amazonas, nesta sexta-feira (5), às 17h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O Leão Azul busca se recuperar da derrota sofrida para o Criciúma, na última rodada da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Uma vitória pode reaproximar o Remo do G-4 da competição e mantê-lo na briga pelo acesso. Por outro lado, um novo resultado negativo pode dificultar a situação da equipe e aumentar a pressão sobre o técnico António Oliveira. O lateral-direito Nathan Santos destacou a importância do confronto. “Esse jogo é muito importante, mais importante do que nunca. Fomos infelizes no jogo passado, mas já passou. Agora é virar a chave e ir com força máxima para vencer”, disse. Nathan reforçou que o grupo está preparado e confiante para buscar o resultado positivo. “Sabemos da qualidade do adversário, mas também sabemos da nossa. A gente está se preparando ao máximo para dar o nosso melhor e vencer o jogo”, afirmou. O jogador também ressaltou que os resultados da rodada ajudaram o Remo a permanecer na 6ª colocação, mas destacou a necessidade de pontuar. “Os resultados ajudaram a gente, mas também temos que fazer nossa parte, que é vencer os jogos. E o que mais queremos agora é uma sequência de vitórias”, declarou. VEJA MAIS Remo e Paysandu ainda não venceram quando atuaram no mesmo dia pela Série B; confira Dupla Re-Pa entra em campo nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada da Segundona Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato Mesmo após a derrota para o Criciúma, o Remo mantém um retrospecto positivo como visitante nesta Série B, fator que pode ser favorável diante do Amazonas, adversário que ocupa a 19ª colocação na tabela. Remo e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (5) as 17h no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube da Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo amazonas série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 04.09.25 16h14 Futebol Remo e Paysandu ainda não venceram quando atuaram no mesmo dia pela Série B; confira Dupla Re-Pa entra em campo nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada da Segundona 04.09.25 12h21 Futebol Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato 04.09.25 10h53 FUTEBOL Lembra deles? Adversário do Remo, Amazonas possui no elenco ex-jogadores de Leão e Papão Equipe amazonense recebe o Remo e briga contra o rebaixamento. Já o Remo busca se aproximar do G4 03.09.25 17h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 Futebol Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato 04.09.25 10h53