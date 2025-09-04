Na briga pelo acesso, Remo possui no elenco três jogadores que ainda não estrearam; saiba mais

O Remo terá pela frente o Amazonas-AM, na tarde desta sexta-feira (5), fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul se reforçou bastante nos últimos meses e é um dos clubes que brigam pelo tão sonhado acesso à Série B. Várias contratações foram apresentadas no Baenão, porém, alguns jogadores ainda não estrearam com a camisa azulina.

A equipe azulina investiu nas ultimas janelas de transferências, tendo à frente o executivo de futebol Marcos Braz, que vem modificando algumas coisas dentro do clube, buscando estruturar o Remo. Mas algumas peças contratadas pelo Leão Azul ainda não entraram em campo e isso gera questionamento entre os torcedores.

Nomes como o zagueiro uruguaio Cristian Tassano, de 29 anos, que treina no clube desde o início de agosto, vem chamando a atenção. O jogador já foi regularizado, mas ainda não vestiu a camisa azulina em uma partida oficial.

Além de Tassano, o Remo possui outro zagueiro que ainda não jogou. O jovem Kawan, cria das categorias de base do Remo e que estava no Juventude-RS, mas que pertence ao Botafogo-RJ, ainda não estreou pelo clube azulino. O jogador de 22 anos iniciou a carreira no Remo e aguarda uma oportunidade no time do técnico António Oliveira.

Fechando a lista de atletas que ainda não atuaram a com a camisa do Remo está o meio-campista Yago Ferreira. O atleta foi anunciado no dia 22 de agosto, por empréstimo junto ao Fluminense-RJ.

O Remo também contratou nos últimos dias e alguns atletas podem estrear já contra o Amazonas. O atacante português João Pedro, o meia Nathan Pescador são opções que podem jogar. Já o lateral Jorge, está regularizado, mas não disputa uma partida oficial desde o na o passado e deve demorar a estrear pelo Remo.