Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15 Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém O Liberal 05.09.25 12h58 Equipe feminina do Remo foi a grande campeã (Reprodução / Instagram / FPF) Remo e Paysandu entraram em campo na última quinta-feira (4), no Campo 1 do Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém, para decidir a Copa Pará Feminina Sub-15 de 2025. Após 90 minutos de muita disputa, as Leoas Azulinas venceram o time bicolor nos pênaltis e se consagraram as grandes campeãs da categoria. No tempo normal, a partida terminou empatada em 0 a 0. Com isso, a decisão foi para os pênaltis, onde a equipe do Remo levou vantagem e venceu por 6 a 5 sobre as atletas do Paysandu. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A competição foi chancelada e organizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), que, este ano, firmou o compromisso com o desenvolvimento do futebol feminino local. VEJA MAIS FPF anuncia novo investimento para impulsionar o futebol feminino do Pará Com o investimento de R$ 60 mil, a FPF pretende aumentar o número de competições locais, capacitar profissionais como árbitras e delegadas e criar mais oportunidades para clubes e atletas Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-17 Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios Em julho, por meio de uma articulação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a FPF anunciou que a organização garantiu um repasse de R$ 60 mil para investir na modalidade. Taça da Copa Pará Feminina Sub-15 (Reprodução / FPF) Segundo a FPF, o objetivo é aumentar o número de competições locais, capacitar profissionais como árbitras e delegadas, criar mais oportunidades para clubes e atletas, além de fortalecer a base e dar continuidade ao processo de interiorização da modalidade, que ainda não é tão valorizada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol feminino fpf remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Futebol feminino Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15 Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém 05.09.25 12h58 Luto FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado 05.09.25 12h23 Futebol Primeira etapa do Circuito Paraense de Futebol de Base estende período de inscrições e tem nova data Para atender à demanda, a competição estendeu o período de inscrições de equipes para o torneio. 05.09.25 12h01 Mais esportes Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades. 04.09.25 13h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00 SHOW Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina. 04.09.25 23h47