Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15

Remo e Paysandu entraram em campo na última quinta-feira (4), no Campo 1 do Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém, para decidir a Copa Pará Feminina Sub-15 de 2025. Após 90 minutos de muita disputa, as Leoas Azulinas venceram o time bicolor nos pênaltis e se consagraram as grandes campeãs da categoria.

No tempo normal, a partida terminou empatada em 0 a 0. Com isso, a decisão foi para os pênaltis, onde a equipe do Remo levou vantagem e venceu por 6 a 5 sobre as atletas do Paysandu.

A competição foi chancelada e organizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), que, este ano, firmou o compromisso com o desenvolvimento do futebol feminino local.

Em julho, por meio de uma articulação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a FPF anunciou que a organização garantiu um repasse de R$ 60 mil para investir na modalidade.

Taça da Copa Pará Feminina Sub-15 (Reprodução / FPF)

Segundo a FPF, o objetivo é aumentar o número de competições locais, capacitar profissionais como árbitras e delegadas, criar mais oportunidades para clubes e atletas, além de fortalecer a base e dar continuidade ao processo de interiorização da modalidade, que ainda não é tão valorizada.