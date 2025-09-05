Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15

Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém

O Liberal
fonte

Equipe feminina do Remo foi a grande campeã (Reprodução / Instagram / FPF)

Remo e Paysandu entraram em campo na última quinta-feira (4), no Campo 1 do Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém, para decidir a Copa Pará Feminina Sub-15 de 2025. Após 90 minutos de muita disputa, as Leoas Azulinas venceram o time bicolor nos pênaltis e se consagraram as grandes campeãs da categoria.

No tempo normal, a partida terminou empatada em 0 a 0. Com isso, a decisão foi para os pênaltis, onde a equipe do Remo levou vantagem e venceu por 6 a 5 sobre as atletas do Paysandu.

A competição foi chancelada e organizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), que, este ano, firmou o compromisso com o desenvolvimento do futebol feminino local.

VEJA MAIS 

image FPF anuncia novo investimento para impulsionar o futebol feminino do Pará
Com o investimento de R$ 60 mil, a FPF pretende aumentar o número de competições locais, capacitar profissionais como árbitras e delegadas e criar mais oportunidades para clubes e atletas

image Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-17
Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios

Em julho, por meio de uma articulação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a FPF anunciou que a organização garantiu um repasse de R$ 60 mil para investir na modalidade.

image Taça da Copa Pará Feminina Sub-15 (Reprodução / FPF)

Segundo a FPF, o objetivo é aumentar o número de competições locais, capacitar profissionais como árbitras e delegadas, criar mais oportunidades para clubes e atletas, além de fortalecer a base e dar continuidade ao processo de interiorização da modalidade, que ainda não é tão valorizada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol feminino

fpf

remo
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

Futebol feminino

Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15

Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém

05.09.25 12h58

Luto

FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará

Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado

05.09.25 12h23

Futebol

Primeira etapa do Circuito Paraense de Futebol de Base estende período de inscrições e tem nova data

Para atender à demanda, a competição estendeu o período de inscrições de equipes para o torneio.

05.09.25 12h01

Mais esportes

Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro

Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades.

04.09.25 13h43

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B

Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento

05.09.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

05.09.25 7h00

FUTEBOL

Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B

Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4

05.09.25 7h00

SHOW

Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique

O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina.

04.09.25 23h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda