O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Paraense conquista o tetracampeonato mundial de kickboxing no País de Gales

Kelson Barbosa foi um dos destaques do torneio e garantiu mais um título para a carreira

O Liberal
fonte

Kelson conquistou a quarta medalha de ouro em mundiais (Divulgação)

O paraense Kelson Barbosa voltou a lutar e escreveu mais um capítulo vitorioso na sua trajetória no Kickboxing. O atleta conquistou o tetracampeonato mundial na modalidade Full Contact durante o Campeonato Mundial de Kickboxing 2025, realizado entre os dias 15 e 19 de outubro, no País de Gales, no Reino Unido.

O evento foi promovido pela ICO (Organização Internacional de Combate), sediada em Londres, e é considerado um dos torneios mais prestigiados da modalidade atualmente. A competição reuniu mais de 900 atletas de 28 países, entre eles Zimbábue, África do Sul, Estados Unidos, Nepal e Brasil.

O tetracampeonato do paraense veio após a vitória sobre o polonês Radoslaw Brodzki na final. Kelson já havia defendido com sucesso seu cinturão na categoria até 80 kg em abril deste ano, no Maximus II, em Londres. Agora, o lutador voltou a brilhar nos tatames europeus.  

O triunfo significa muito para o atleta, pois no ano passado, Kelson bateu na trave e ficou com a prata no mundial realizado em Frankfurt, na Alemanha. Na ocasião, o lutador foi superado pelo inglês Cameron Lee na decisão. Em 2025, ele voltou ainda mais preparado e determinado a recuperar o título e conseguiu.

“Me sinto muito feliz por este ano eu ter chegado à final novamente e, dessa vez, não deixei dúvidas para os juízes. Superei o atleta da Polônia e conquistei minha quarta medalha de ouro em mundiais”, comemorou o brasileiro.

image Leno Maia ficou com a prata (Divulgação)

Além de Kelson Barbosa, o Pará também foi representado pelo atleta Leno Maia, nascido na comunidade quilombola de Petimandeua, localizada no município de Inhangapi, próximo a Castanhal. Leno foi um dos destaques e ficou com a medalha de prata em seu primeiro campeonato mundial.

