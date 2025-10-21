Paraense conquista o tetracampeonato mundial de kickboxing no País de Gales Kelson Barbosa foi um dos destaques do torneio e garantiu mais um título para a carreira O Liberal 21.10.25 9h04 Kelson conquistou a quarta medalha de ouro em mundiais (Divulgação) O paraense Kelson Barbosa voltou a lutar e escreveu mais um capítulo vitorioso na sua trajetória no Kickboxing. O atleta conquistou o tetracampeonato mundial na modalidade Full Contact durante o Campeonato Mundial de Kickboxing 2025, realizado entre os dias 15 e 19 de outubro, no País de Gales, no Reino Unido. O evento foi promovido pela ICO (Organização Internacional de Combate), sediada em Londres, e é considerado um dos torneios mais prestigiados da modalidade atualmente. A competição reuniu mais de 900 atletas de 28 países, entre eles Zimbábue, África do Sul, Estados Unidos, Nepal e Brasil. O tetracampeonato do paraense veio após a vitória sobre o polonês Radoslaw Brodzki na final. Kelson já havia defendido com sucesso seu cinturão na categoria até 80 kg em abril deste ano, no Maximus II, em Londres. Agora, o lutador voltou a brilhar nos tatames europeus. VEJA MAIS Campeão do UFC manda recado para Deiveson Figueiredo após vitória do paraense: 'Esperando por você' Merab Dvalishvili parabenizou o paraense pela vitória no UFC Rio e acendeu a possibilidade de um confronto entre eles Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha O triunfo significa muito para o atleta, pois no ano passado, Kelson bateu na trave e ficou com a prata no mundial realizado em Frankfurt, na Alemanha. Na ocasião, o lutador foi superado pelo inglês Cameron Lee na decisão. Em 2025, ele voltou ainda mais preparado e determinado a recuperar o título e conseguiu. “Me sinto muito feliz por este ano eu ter chegado à final novamente e, dessa vez, não deixei dúvidas para os juízes. Superei o atleta da Polônia e conquistei minha quarta medalha de ouro em mundiais”, comemorou o brasileiro. Leno Maia ficou com a prata (Divulgação) Além de Kelson Barbosa, o Pará também foi representado pelo atleta Leno Maia, nascido na comunidade quilombola de Petimandeua, localizada no município de Inhangapi, próximo a Castanhal. Leno foi um dos destaques e ficou com a medalha de prata em seu primeiro campeonato mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes mma kickboxing COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Paraense conquista o tetracampeonato mundial de kickboxing no País de Gales Kelson Barbosa foi um dos destaques do torneio e garantiu mais um título para a carreira 21.10.25 9h04 corrida de rua Corrida do Círio 2025 terá pagode e brega marcante; veja atrações e dias das entregas dos kits Provas de 5K, 10K e Corridinha do Círio animam fim de semana com música e celebração no Portal da Amazônia 20.10.25 18h58 Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 0h05 SÉRIE A É LOGO ALI Remo precisa de apenas 3 vitórias para praticamente garantir acesso à Série A Projeção matemática indica que o Leão pode garantir o retorno à Série A com 62 pontos somados. Se vencer as 3 partidas que restam em casa, ultrapassa esse índice. 20.10.25 16h16 EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38