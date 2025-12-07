Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (07/12), incluem partidas pela Série A do Brasileirão, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais.

Às 11h, o Brighton enfrentará o West Ham pela Premier League. Já às 16h, o Mirassol enfrentará o Flamengo pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Hamburg x Werder Bremen - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Borussia Dortmund x Hoffenheim - 13h30 - OneFootball

Campeonato Argentino

Boca Juniors x Racing - 19h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro

Fluminense x Bahia - 16h - SporTV e Premiere Botafogo x Fortaleza - 16h - Premiere Corinthians x Juventude - 16h - Premiere Santos x Cruzeiro - 16h - Premiere Atlético-MG x Vasco - 16h - Premiere Internacional x Bragantino - 16h - Premiere Vitória x São Paulo - 16h - Premiere Ceará x Palmeiras - 16h - Premiere Sport Recife x Grêmio - 16h - Premiere

Campeonato Espanhol - La Liga

Elche x Girona - 10h - Disney+ Valencia x Sevilla - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Espanyol x Rayo Vallecano - 14h30 - Disney+ Real Madrid x Celta - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Brighton x West Ham - 11h - XSports e Disney+ Fulham x Crystal Palace - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Cremonese x Lecce - 08h30 - Disney+ Cagliari x Roma - 11h - ESPN e Disney+ Lazio x Bologna - 14h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Napoli x Juventus - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

Estoril x Moreirense - 12h30 - Sem informações Alverca x Nacional - 15h - Sem informações Estrela Amadora x Arouca - 15h - Sem informações Tondela x Porto - 17h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

11h - Cagliari x Roma - Campeonato Italiano 12h15 - Valencia x Sevilla - La Liga 13h30 - Fulham x Crystal Palace - Premier League 16h45 - Napoli x Juventus - Campeonato Italiano 19h - Boca Juniors x Racing - Campeonato Argentino

SporTV

16h - Fluminense x Bahia - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

08h30 - Cremonese x Lecce - Campeonato Italiano 10h - Elche x Girona - La Liga 11h - Brighton x West Ham - Premier League 11h - Cagliari x Roma - Campeonato Italiano 12h15 - Valencia x Sevilla - La Liga 13h30 - Fulham x Crystal Palace - Premier League 14h - Lazio x Bologna - Campeonato Italiano 14h30 - Espanyol x Rayo Vallecano - La Liga 16h45 - Napoli x Juventus - Campeonato Italiano 17h - Real Madrid x Celta - La Liga 17h30 - Tondela x Porto - Campeonato Português 19h - Boca Juniors x Racing - Campeonato Argentino

Premiere

16h - Fluminense x Bahia - Brasileirão 16h - Botafogo x Fortaleza - Brasileirão 16h - Corinthians x Juventude - Brasileirão 16h - Santos x Cruzeiro - Brasileirão 16h - Atlético-MG x Vasco - Brasileirão 16h - Internacional x Bragantino - Brasileirão 16h - Vitória x São Paulo - Brasileirão 16h - Ceará x Palmeiras - Brasileirão 16h - Sport Recife x Grêmio - Brasileirão

OneFootball

11h30 - Hamburg x Werder Bremen - Bundesliga 14h30 - Borussia Dortmund x Hoffenheim - Bundesliga

