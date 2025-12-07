Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 07.12.25 7h00 Às 16h, Santos e Cruzeiro jogarão pela última rodada do Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Os jogos de hoje, neste domingo (07/12), incluem partidas pela Série A do Brasileirão, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais. Às 11h, o Brighton enfrentará o West Ham pela Premier League. Já às 16h, o Mirassol enfrentará o Flamengo pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Hamburg x Werder Bremen - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Borussia Dortmund x Hoffenheim - 13h30 - OneFootball Campeonato Argentino Boca Juniors x Racing - 19h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Brasileiro Fluminense x Bahia - 16h - SporTV e Premiere Botafogo x Fortaleza - 16h - Premiere Corinthians x Juventude - 16h - Premiere Santos x Cruzeiro - 16h - Premiere Atlético-MG x Vasco - 16h - Premiere Internacional x Bragantino - 16h - Premiere Vitória x São Paulo - 16h - Premiere Ceará x Palmeiras - 16h - Premiere Sport Recife x Grêmio - 16h - Premiere Campeonato Espanhol - La Liga Elche x Girona - 10h - Disney+ Valencia x Sevilla - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Espanyol x Rayo Vallecano - 14h30 - Disney+ Real Madrid x Celta - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Brighton x West Ham - 11h - XSports e Disney+ Fulham x Crystal Palace - 13h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Cremonese x Lecce - 08h30 - Disney+ Cagliari x Roma - 11h - ESPN e Disney+ Lazio x Bologna - 14h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Napoli x Juventus - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Português Estoril x Moreirense - 12h30 - Sem informações Alverca x Nacional - 15h - Sem informações Estrela Amadora x Arouca - 15h - Sem informações Tondela x Porto - 17h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Onde assistir ao jogo de Atlético e Vasco; veja o horário O jogo entre Atlético MG x Vasco terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Santos e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Santos x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Vitória e São Paulo; veja o horário O jogo entre Vitória x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Ceará e Palmeiras; veja o horário O jogo entre Ceará x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 11h - Cagliari x Roma - Campeonato Italiano 12h15 - Valencia x Sevilla - La Liga 13h30 - Fulham x Crystal Palace - Premier League 16h45 - Napoli x Juventus - Campeonato Italiano 19h - Boca Juniors x Racing - Campeonato Argentino SporTV 16h - Fluminense x Bahia - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo. Disney+ 08h30 - Cremonese x Lecce - Campeonato Italiano 10h - Elche x Girona - La Liga 11h - Brighton x West Ham - Premier League 11h - Cagliari x Roma - Campeonato Italiano 12h15 - Valencia x Sevilla - La Liga 13h30 - Fulham x Crystal Palace - Premier League 14h - Lazio x Bologna - Campeonato Italiano 14h30 - Espanyol x Rayo Vallecano - La Liga 16h45 - Napoli x Juventus - Campeonato Italiano 17h - Real Madrid x Celta - La Liga 17h30 - Tondela x Porto - Campeonato Português 19h - Boca Juniors x Racing - Campeonato Argentino Premiere 16h - Fluminense x Bahia - Brasileirão 16h - Botafogo x Fortaleza - Brasileirão 16h - Corinthians x Juventude - Brasileirão 16h - Santos x Cruzeiro - Brasileirão 16h - Atlético-MG x Vasco - Brasileirão 16h - Internacional x Bragantino - Brasileirão 16h - Vitória x São Paulo - Brasileirão 16h - Ceará x Palmeiras - Brasileirão 16h - Sport Recife x Grêmio - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 11h30 - Hamburg x Werder Bremen - Bundesliga 14h30 - Borussia Dortmund x Hoffenheim - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 07.12.25 7h00 Campeonato Brasileiro Mirassol x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) pelo Brasileirão Mirassol e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 06.12.25 17h30 Futebol PMRJ dispersa torcedores do Flamengo com tiros e balas de borracha; vídeo A confusão ocorreu na parte final do AeroFla, evento que reuniu torcedores do Flamengo para incentivar a delegação rubro-negra 06.12.25 17h07 Campeonato Espanhol Ath Bilbao x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) por La Liga Athletic Bilbao e Atlético de Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 07.12.25 7h00 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48