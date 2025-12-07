Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 16h, Santos e Cruzeiro jogarão pela última rodada do Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Os jogos de hoje, neste domingo (07/12), incluem partidas pela Série A do BrasileirãoBundesliga, Premier League e outras competições internacionais.

Às 11h, o Brighton enfrentará o West Ham pela Premier League. Já às 16h, o Mirassol enfrentará o Flamengo pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Hamburg x Werder Bremen - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Borussia Dortmund x Hoffenheim - 13h30 - OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Boca Juniors x Racing - 19h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro

  1. Fluminense x Bahia - 16h - SporTV e Premiere
  2. Botafogo x Fortaleza - 16h - Premiere
  3. Corinthians x Juventude - 16h - Premiere
  4. Santos x Cruzeiro - 16h - Premiere
  5. Atlético-MG x Vasco - 16h - Premiere
  6. Internacional x Bragantino - 16h - Premiere
  7. Vitória x São Paulo - 16h - Premiere
  8. Ceará x Palmeiras - 16h - Premiere
  9. Sport Recife x Grêmio - 16h - Premiere

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Elche x Girona - 10h - Disney+
  2. Valencia x Sevilla - 12h15 - ESPN 2 e Disney+
  3. Espanyol x Rayo Vallecano - 14h30 - Disney+
  4. Real Madrid x Celta - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Brighton x West Ham - 11h - XSports e Disney+
  2. Fulham x Crystal Palace - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Cremonese x Lecce - 08h30 - Disney+
  2. Cagliari x Roma - 11h - ESPN e Disney+
  3. Lazio x Bologna - 14h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Napoli x Juventus - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

  1. Estoril x Moreirense - 12h30 - Sem informações
  2. Alverca x Nacional - 15h - Sem informações
  3. Estrela Amadora x Arouca - 15h - Sem informações
  4. Tondela x Porto - 17h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Onde assistir ao jogo de Atlético e Vasco; veja o horário

O jogo entre Atlético MG x Vasco terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Santos e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Santos x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Vitória e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Vitória x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Ceará e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Ceará x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 11h - Cagliari x Roma - Campeonato Italiano
  2. 12h15 - Valencia x Sevilla - La Liga
  3. 13h30 - Fulham x Crystal Palace - Premier League
  4. 16h45 - Napoli x Juventus - Campeonato Italiano
  5. 19h - Boca Juniors x Racing - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 16h - Fluminense x Bahia - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Cremonese x Lecce - Campeonato Italiano
  2. 10h - Elche x Girona - La Liga
  3. 11h - Brighton x West Ham - Premier League
  4. 11h - Cagliari x Roma - Campeonato Italiano
  5. 12h15 - Valencia x Sevilla - La Liga
  6. 13h30 - Fulham x Crystal Palace - Premier League
  7. 14h - Lazio x Bologna - Campeonato Italiano
  8. 14h30 - Espanyol x Rayo Vallecano - La Liga
  9. 16h45 - Napoli x Juventus - Campeonato Italiano
  10. 17h - Real Madrid x Celta - La Liga
  11. 17h30 - Tondela x Porto - Campeonato Português
  12. 19h - Boca Juniors x Racing - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 16h - Fluminense x Bahia - Brasileirão
  2. 16h - Botafogo x Fortaleza - Brasileirão
  3. 16h - Corinthians x Juventude - Brasileirão
  4. 16h - Santos x Cruzeiro - Brasileirão
  5. 16h - Atlético-MG x Vasco - Brasileirão
  6. 16h - Internacional x Bragantino - Brasileirão
  7. 16h - Vitória x São Paulo - Brasileirão
  8. 16h - Ceará x Palmeiras - Brasileirão
  9. 16h - Sport Recife x Grêmio - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Hamburg x Werder Bremen - Bundesliga
  2. 14h30 - Borussia Dortmund x Hoffenheim - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
