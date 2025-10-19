Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior Aila Beatriz Inete 19.10.25 15h53 Paraense terá vantagem na última etapa (Divulgação) Atual campeão paraense, Mauro Folha deu um passo importante na conquista do tricampeonato. No último sábado (18), em Paragominas, sudeste do Pará, o kartista venceu a primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025, que este ano será mais curto. O paraense conquistou a pole e a vitória nas duas baterias da categoria sênior. Na geral, ficou em terceiro lugar. Ao todo, Mauro dividiu pista com 15 kartistas, de outras duas categorias além da sênior: graduados e super sênior. Este ano, o campeonato terá apenas duas etapas, com pontuação dobrada na última. Assim, o paraense tem uma boa vantagem para a decisão, que ocorre no dia 13 de dezembro, no kartódromo de Paragominas. VEJA MAIS Paixão pelo automobilismo inspira paraense e amigo a criarem uma equipe de kart nos EUA Bruno Bellesi Unger e Breno Marin, ambos pilotos, se aventuraram no universo das corridas no país norte-americano com uma equipe própria Verstappen estreia no GT3 com vitória em corrida de longa duração na Alemanha Tricampeão da Fórmula 1 brilha fora das pistas da F1 e conquista triunfo ao lado de Chris Lulham em prova de 4 horas no lendário Nordschleife Brasileira vence etapa de concurso de Miss vestida como Ayrton Senna Kaliana Diniz desfilou com 'traje típico' em homenagem ao piloto de Fórmula 1 que morreu em 1994 “Como se trata de um campeonato curto e a pontuação é em dobro, a gente deu um bom passo, porque conseguimos vencer, fizemos 50 pontos e isso faz muita diferença”, ressaltou Mauro, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal. “A nossa expectativa é buscar o tricampeonato este ano. Estamos bem, focados e vamos desenvolver mais o equipamento para a final”, completou o kartista. Mauro venceu as duas baterias (Divulgação) Ao todo, o Campeonato Paraense de Kart conta com cinco categorias: novato, graduado, sênior, super sênior e cadete. Foram 24 competidores no total, com atletas de Imperatriz, Paragominas, Belém, Castanhal e Marabá. Carreira Mauro Folha acumula dois títulos no Campeonato Paraense, conquistados em 2022 e 2024. Além disso, é o atual campeão do Maranhense de Kart e foi vice-campeão no Campeonato Norte-Brasileiro de Kart, realizado em maio deste ano, também em Paragominas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes kart automobilismo campeonato paraense de kart COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 MMA Sport Club Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha 17.10.25 13h28 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 Futebol Pedro Rocha amplia artilharia, Hernandez brilha na bola parada e Remo vira vice-líder da Série B Leão vence por 3 a 1 no Baenão, com atuação de destaque da dupla; Pedro Rocha fez dois e se isolou na artilharia da competição 18.10.25 22h32