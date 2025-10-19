Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025

Atual campeão paraense, Mauro Folha deu um passo importante na conquista do tricampeonato. No último sábado (18), em Paragominas, sudeste do Pará, o kartista venceu a primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025, que este ano será mais curto.

O paraense conquistou a pole e a vitória nas duas baterias da categoria sênior. Na geral, ficou em terceiro lugar. Ao todo, Mauro dividiu pista com 15 kartistas, de outras duas categorias além da sênior: graduados e super sênior.

Este ano, o campeonato terá apenas duas etapas, com pontuação dobrada na última. Assim, o paraense tem uma boa vantagem para a decisão, que ocorre no dia 13 de dezembro, no kartódromo de Paragominas.

“Como se trata de um campeonato curto e a pontuação é em dobro, a gente deu um bom passo, porque conseguimos vencer, fizemos 50 pontos e isso faz muita diferença”, ressaltou Mauro, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal.

“A nossa expectativa é buscar o tricampeonato este ano. Estamos bem, focados e vamos desenvolver mais o equipamento para a final”, completou o kartista.

Mauro venceu as duas baterias (Divulgação)

Ao todo, o Campeonato Paraense de Kart conta com cinco categorias: novato, graduado, sênior, super sênior e cadete. Foram 24 competidores no total, com atletas de Imperatriz, Paragominas, Belém, Castanhal e Marabá.

Carreira

Mauro Folha acumula dois títulos no Campeonato Paraense, conquistados em 2022 e 2024. Além disso, é o atual campeão do Maranhense de Kart e foi vice-campeão no Campeonato Norte-Brasileiro de Kart, realizado em maio deste ano, também em Paragominas.