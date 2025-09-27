Verstappen estreia no GT3 com vitória em corrida de longa duração na Alemanha Tricampeão da Fórmula 1 brilha fora das pistas da F1 e conquista triunfo ao lado de Chris Lulham em prova de 4 horas no lendário Nordschleife Hannah Franco 27.09.25 15h53 Fora da Fórmula 1, Verstappen vence corrida de 4 horas em sua estreia na categoria GT3. (Instagram/@maxverstappen1) Max Verstappen mostrou mais uma vez por que é considerado um dos maiores talentos do automobilismo mundial. O tricampeão da Fórmula 1 aproveitou o fim de semana sem compromissos na categoria para disputar, neste sábado (27/9), uma corrida de endurance de 4 horas no lendário circuito de Nordschleife-Nürburgring, na Alemanha, e venceu logo em sua estreia na categoria GT3. Ao lado do britânico Chris Lulham, Verstappen conduziu a Ferrari 296 GT3 #31 da equipe Emil Frey Racing à vitória na sétima etapa da Nürburgring Endurance Series (NLS). Mesmo enfrentando condições climáticas adversas no treino classificatório — com neblina e pista molhada —, o holandês largou em terceiro lugar em um grid com mais de 100 carros e assumiu a liderança ainda na primeira volta. VEJA MAIS Verstappen supera Sainz em treino caótico no Azerbaijão e larga na pole; Bortoleto sai em 13º Verstappen ri da McLaren e comemora fim do jejum de vitórias na Fórmula 1: 'Estávamos voando' Com um ritmo dominante, Verstappen abriu mais de um minuto de vantagem na metade da prova antes de entregar o carro ao companheiro. Lulham administrou a diferença até a bandeirada, cruzando a linha de chegada com 24 segundos de vantagem sobre o Ford Mustang GT3 pilotado por Dennis Fetzer, Jann Mardenborough e Fabio Scherer, com tempo total de 4h00min29s123. “Tivemos um pouco de azar na classificação, mas o carro funcionou muito bem na corrida e tudo deu certo com o trânsito. Acho que não cometi nenhum erro grave e vencer aqui, na minha primeira tentativa, é simplesmente fantástico”, celebrou Verstappen após a prova. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O holandês, que já soma duas vitórias consecutivas na Fórmula 1 — na Itália e no Azerbaijão —, também revelou o desejo de disputar as 24 Horas de Le Mans no futuro. “Eu realmente gostaria de competir nas 24 Horas em algum momento. É complicado durante a temporada da Fórmula 1, especialmente no ano que vem, com novos regulamentos. Mas vamos ver o que acontece”, disse. A vitória em Nordschleife, apelidada de “Inferno Verde” por sua dificuldade e extensão, encerra um mês especial para Verstappen. Além dos triunfos na F1, ele obteve recentemente uma licença especial para pilotar um Porsche GT4, o que o habilitou a competir na GT3 neste fim de semana. Agora, o foco do piloto da Red Bull volta-se novamente para a Fórmula 1. Verstappen retorna às pistas no próximo fim de semana, entre 3 e 5 de outubro, para disputar o GP de Cingapura, onde tentará reduzir a diferença de 69 pontos para o líder do campeonato, em meio à intensa disputa com os pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave automobilismo GT3 NLS Fórmula 1 Max Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 27.09.25 7h00 fake news? Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade” 27.09.25 0h15 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 SÉRIE B Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência' 26.09.25 20h16