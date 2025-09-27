Verstappen estreia no GT3 com vitória em corrida de longa duração na Alemanha

Max Verstappen mostrou mais uma vez por que é considerado um dos maiores talentos do automobilismo mundial. O tricampeão da Fórmula 1 aproveitou o fim de semana sem compromissos na categoria para disputar, neste sábado (27/9), uma corrida de endurance de 4 horas no lendário circuito de Nordschleife-Nürburgring, na Alemanha, e venceu logo em sua estreia na categoria GT3.

Ao lado do britânico Chris Lulham, Verstappen conduziu a Ferrari 296 GT3 #31 da equipe Emil Frey Racing à vitória na sétima etapa da Nürburgring Endurance Series (NLS). Mesmo enfrentando condições climáticas adversas no treino classificatório — com neblina e pista molhada —, o holandês largou em terceiro lugar em um grid com mais de 100 carros e assumiu a liderança ainda na primeira volta.

Com um ritmo dominante, Verstappen abriu mais de um minuto de vantagem na metade da prova antes de entregar o carro ao companheiro. Lulham administrou a diferença até a bandeirada, cruzando a linha de chegada com 24 segundos de vantagem sobre o Ford Mustang GT3 pilotado por Dennis Fetzer, Jann Mardenborough e Fabio Scherer, com tempo total de 4h00min29s123.

“Tivemos um pouco de azar na classificação, mas o carro funcionou muito bem na corrida e tudo deu certo com o trânsito. Acho que não cometi nenhum erro grave e vencer aqui, na minha primeira tentativa, é simplesmente fantástico”, celebrou Verstappen após a prova.

O holandês, que já soma duas vitórias consecutivas na Fórmula 1 — na Itália e no Azerbaijão —, também revelou o desejo de disputar as 24 Horas de Le Mans no futuro.

“Eu realmente gostaria de competir nas 24 Horas em algum momento. É complicado durante a temporada da Fórmula 1, especialmente no ano que vem, com novos regulamentos. Mas vamos ver o que acontece”, disse.

A vitória em Nordschleife, apelidada de “Inferno Verde” por sua dificuldade e extensão, encerra um mês especial para Verstappen. Além dos triunfos na F1, ele obteve recentemente uma licença especial para pilotar um Porsche GT4, o que o habilitou a competir na GT3 neste fim de semana.

Agora, o foco do piloto da Red Bull volta-se novamente para a Fórmula 1. Verstappen retorna às pistas no próximo fim de semana, entre 3 e 5 de outubro, para disputar o GP de Cingapura, onde tentará reduzir a diferença de 69 pontos para o líder do campeonato, em meio à intensa disputa com os pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris.