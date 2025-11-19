Curaçao derruba Jamaica para ir à Copa pela 1ª vez; Haiti volta após 52 anos e Panamá avança

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira a ter a participação de Curaçao, que garantiu vaga nesta quinta-feira, ao empatar sem gols com a Jamaica durante a última rodada das Eliminatórias da Concacaf. Haiti e Panamá também se garantiram no Mundial, enquanto os jamaicanos vão para a repescagem, assim como o Suriname.

Com 156 mil habitantes e 444km² de território, Curaçao é o menor país da história a ir para a Copa. O empate com a Jamaica deixou a seleção da pequena nação na liderança do Grupo B com 12 pontos, apenas um à frente do adversário, segundo colocado, com 11.

O Haiti vai disputar uma Copa do Mundo pela segunda vez, 52 anos depois da primeira participação, em 1974. Para conseguir a vaga que contempla o sonho da nação de 11 milhões de habitantes, a seleção comandada pelo técnico francês Sébastien Migne venceu a Nicarágua por 2 a 0, com gols de Don Deedson e Ruben Providence, ainda no primeiro tempo. Assim, terminou em primeiro lugar do Grupo C, com 11 pontos.

Já o Panamá contou com gols de José Luis Rodríguez, Éric Davis e César Blackman para vencer El Salvador por 3 a 0, chegar aos 12 pontos e assegurar a primeira colocação do Grupo A. A derrota de 3 a 0 do Suriname - segundo colocado, com 9 - para a Guatemala ajudou na conclusão da missão panamenha, que não precisou fazer contas e volta a uma Copa do Mundo após estrear em Mundiais na edição de 2018, na Rússia.