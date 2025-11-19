Curaçao derruba Jamaica para ir à Copa pela 1ª vez; Haiti volta após 52 anos e Panamá avança Estadão Conteúdo 19.11.25 0h37 A Copa do Mundo de 2026 será a primeira a ter a participação de Curaçao, que garantiu vaga nesta quinta-feira, ao empatar sem gols com a Jamaica durante a última rodada das Eliminatórias da Concacaf. Haiti e Panamá também se garantiram no Mundial, enquanto os jamaicanos vão para a repescagem, assim como o Suriname. Com 156 mil habitantes e 444km² de território, Curaçao é o menor país da história a ir para a Copa. O empate com a Jamaica deixou a seleção da pequena nação na liderança do Grupo B com 12 pontos, apenas um à frente do adversário, segundo colocado, com 11. O Haiti vai disputar uma Copa do Mundo pela segunda vez, 52 anos depois da primeira participação, em 1974. Para conseguir a vaga que contempla o sonho da nação de 11 milhões de habitantes, a seleção comandada pelo técnico francês Sébastien Migne venceu a Nicarágua por 2 a 0, com gols de Don Deedson e Ruben Providence, ainda no primeiro tempo. Assim, terminou em primeiro lugar do Grupo C, com 11 pontos. Já o Panamá contou com gols de José Luis Rodríguez, Éric Davis e César Blackman para vencer El Salvador por 3 a 0, chegar aos 12 pontos e assegurar a primeira colocação do Grupo A. A derrota de 3 a 0 do Suriname - segundo colocado, com 9 - para a Guatemala ajudou na conclusão da missão panamenha, que não precisou fazer contas e volta a uma Copa do Mundo após estrear em Mundiais na edição de 2018, na Rússia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Concacaf COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19