Verstappen supera Sainz em treino caótico no Azerbaijão e larga na pole; Bortoleto sai em 13º

Em um longo treino de classificação marcado por batidas e paralisações, Max Verstappen superou a série de seis bandeiras vermelhas e a sujeira da pista de rua de Baku, neste sábado, e vai largar na pole position no GP do Azerbaijão de Fórmula 1, neste domingo, à frente de Carlos Sainz e Liam Lawson. Gabriel Bortoleto até avançou ao Q2, mas não conseguiu um bom ritmo com a Sauber e sairá em 13º.

A primeira parte do treino foi marcada por três bandeiras vermelhas provocadas por batidas. Alexander Albon, da Williams, Nico Hülkenberg, da Sauber, e Franco Colapinto, da Alpine, sofreram com as curvas estreitas das ruas de Baku, tocaram no muro e paralisaram duas vezes a atividade para limpeza da pista - a batida do argentino, mais forte, ocorreu com o cronômetro zerado.

Com os carros na pista, restando 6min36 para o encerramento do Q1, a Ferrari era dominante, com Leclerc (1min41s982) e, na sequência, Hamilton (1min41s821) na liderança - seguidos de perto pela Red Bull de Verstappen e Tsunoda e pela McLaren de Piastri e Norris, que havia sido o mais rápido em dois dos três treinos livres.

Na última tentativa de volta rápida, o britânico cravou 1min41s322 e assumiu a liderança, à frente de Verstappen e Leclerc. Prejudicado por uma bandeira amarela enquanto fazia sua volta rápida, Piastri, líder do Mundial de Pilotos, fez apenas o sétimo tempo.

Gabriel Bortoleto ocupava as última colocações, repetindo o desempenho ruim da Sauber nos treinos livres, mas conseguiu avançar ao Q2 com o 13º tempo. Hülkenberg não teve a mesma sorte e, além de trocar a asa dianteira por causa da batida, foi eliminado com o 17º tempo, assim como Colapinto, Ocon, Gasly e Albon, que abandonou após tocar no muro.

O Q2 começou com uma bandeira amarela após Hadjar passar reto na curva 4. Na sequência, outro novato, Bearman, quebrou a suspensão de sua Haas ao tocar no muro e deixou o treino, provocando a quarta bandeira vermelha. Os tempos só foram marcados na segunda metade da sessão, com Verstappen (1min41s255) superando os carros da McLaren de Norris e Piastri.

Lewis Hamilton, que havia sido mais rápido no segundo treino livre, na sexta-feira, só conseguiu levar a Ferrari ao 12º posto em outro resultado decepcionante. Sem aderência, Bortoleto também não deu uma boa volta e manteve o 13º lugar. Também foram eliminados na segunda parcial Alonso, Stroll e Bearman.

O treino - que já se mostrava perigoso - ganhou ares de desespero com o início da chuva na definição do Top 10. Leclerc bateu sua Ferrari no muro e a bandeira vermelha foi acionada, paralisando a prova por mais 16 minutos. Na volta, Piastri se chocou no muro e provocou a bandeira vermelha pela sexta vez, atrapalhando a volta de Verstappen, que fazia a volta mais rápida.

Em meio ao caos, Sainz mantinha a pole provisória a 3 minutos do fim do Q3, com 1min41s595, seguido por Lawson e Hadjar, os únicos a registrarem tempo até então. Max Verstappen aproveitou a única oportunidade, com o cronômetro zerado, para cravar 1min41s117 e superar Sainz, assegurando a liderança do grid.

O GP do Azerbaijão acontece neste domingo, a partir das 8h (horário de Brasília).

Confira o resultado do treino de classificação do GP do Azerbaijão:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min41s117 2º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min41s595 3º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min41s707 4º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min41s717 5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min42s070 6º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min42s143 7º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min42s239 8º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min42s372 9º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), sem tempo 10º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), sem tempo

Q2 11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min41s857 12º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min42s183 13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min42s277 14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min43s061 15º - Oliver Bearman (ING/Haas), sem tempo

Q3 16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min42s779 17º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min42s916 18º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min43s004 19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min43s139 20º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min43s778