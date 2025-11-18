Arrascaeta marca de bicicleta, mas Uruguai sofre goleada por 5 a 1 dos EUA em amistoso Estadão Conteúdo 18.11.25 23h57 O Uruguai teve uma noite para esquecer em Tampa. Mesmo com um golaço de bicicleta de Arrascaeta nos acréscimos do primeiro tempo, a equipe celeste foi atropelada pelos Estados Unidos por 5 a 1, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo realizado no Raymond James Stadium. Entre os atletas que atuam no futebol brasileiro, Arrascaeta e Matías Viña começaram como titulares. O meia do Flamengo atuou por 67 minutos antes de ser substituído por Emiliano Martínez, do Palmeiras. Viña deixou o campo no intervalo, dando lugar ao compatriota Piquerez. Facundo Torres, também palmeirense, entrou na reta final, enquanto Varela foi o único a não sair do banco. O jogo rapidamente tomou contornos de goleada. Os EUA construíram 4 a 0 ainda no primeiro tempo, com Berhalter, Freeman (duas vezes) e Luna. O golaço de Arrascaeta amenizou o placar parcial, mas não mudou o roteiro de superioridade norte-americana. Na segunda etapa, o cenário ficou ainda mais complicado para o Uruguai após a expulsão de Bentancur. Com um a mais, os EUA controlaram o ritmo e fecharam o marcador com Tessmann, decretando a vitória por 5 a 1. A delegação uruguaia agora se despede da Data Fifa, e os jogadores retornam ao Brasil para reforçar Flamengo e Palmeiras na reta final do Brasileirão. O time carioca entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Fluminense no Maracanã, enquanto o Palmeiras recebe o Vitória às 19h30, no Allianz Parque. Os dois clubes seguem na disputa direta pelo título. O Flamengo lidera o campeonato com três pontos de vantagem, enquanto o Palmeiras tenta se recuperar após duas derrotas consecutivas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Uruguai EUA Arrascaeta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19