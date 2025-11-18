Autora de ataques racistas em jogo entre Avaí e Remo pede desculpas: 'palavras fortes e inadequadas' Ana Costa Milena Schwtzer publica nota de desculpas e promete agir com mais equilíbrio O Liberal 18.11.25 20h14 A torcedora que proferiu ofensas racistas e xenofóbicas contra remistas na partida de sábado (15), Ana Costa Milena Schwtzer, se manifestou nas redes sociais na noite desta terça-feira (18). Em um texto publicado em seu Instagram, ela classificou suas próprias falas como “palavras fortes e inadequadas” e afirmou que se compromete a agir “com mais equilíbrio e respeito”. VEJA MAIS Defensoria do Pará faz parceria para punir autora de atos racistas contra jogadores do Remo Órgão acionou a Defensoria de Santa Catarina, local onde ocorreu o crime, para que se tome providências urgentes sobre o caso. Avaí identifica e expulsará autores de ataque racista; FPF encaminhará denúncia, afirma presidente Ricardo Gluck Paul afirma que o Avaí já reconheceu os torcedores envolvidos nas ofensas e enviará seus dados para que medidas legais sejam tomadas. A torcedora, associada ao Avaí, divulgou um pedido de desculpas após ter sido identificada como a mulher que aparece em vídeo dirigindo ataques racistas e xenofóbicos a torcedores do Remo durante a 37ª rodada da Série B, na Ressacada. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais desde sábado, pressionando o clube catarinense a localizar a autora das ofensas, que debochou da cor de pele dos paraenses, insinuou fome e inferioridade. Trecho da publicação (Reprodução Instagram Ana Costa) O Avaí confirmou sua identificação na segunda-feira (17) e anunciou que encaminharia seus dados às autoridades e à Federação Paraense de Futebol (FPF), além de iniciar procedimentos internos para sua expulsão do quadro social. A manifestação de Ana foi publicada em seu perfil pessoal no Instagram, fechado para seguidores. No texto, ela afirma sentir “profundo arrependimento” e reconhece que, no “calor do momento”, utilizou expressões que não condizem com os valores que diz ter. “Assumo total responsabilidade pelo que foi dito e peço desculpas a quem tenha se sentido ofendido”, escreveu. Ela completou dizendo que a paixão pelo futebol “não justifica excessos” e que buscará agir com mais equilíbrio e bom senso. O caso segue gerando repercussão enquanto a FPF e autoridades avaliam as medidas cabíveis contra a torcedora. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão 20.11.25 19h14 Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19