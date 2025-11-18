Autora de ataques racistas em jogo entre Avaí e Remo pede desculpas: 'palavras fortes e inadequadas'

A torcedora que proferiu ofensas racistas e xenofóbicas contra remistas na partida de sábado (15), Ana Costa Milena Schwtzer, se manifestou nas redes sociais na noite desta terça-feira (18). Em um texto publicado em seu Instagram, ela classificou suas próprias falas como “palavras fortes e inadequadas” e afirmou que se compromete a agir “com mais equilíbrio e respeito”.

VEJA MAIS

A torcedora, associada ao Avaí, divulgou um pedido de desculpas após ter sido identificada como a mulher que aparece em vídeo dirigindo ataques racistas e xenofóbicos a torcedores do Remo durante a 37ª rodada da Série B, na Ressacada. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais desde sábado, pressionando o clube catarinense a localizar a autora das ofensas, que debochou da cor de pele dos paraenses, insinuou fome e inferioridade.

Trecho da publicação (Reprodução Instagram Ana Costa)

O Avaí confirmou sua identificação na segunda-feira (17) e anunciou que encaminharia seus dados às autoridades e à Federação Paraense de Futebol (FPF), além de iniciar procedimentos internos para sua expulsão do quadro social. A manifestação de Ana foi publicada em seu perfil pessoal no Instagram, fechado para seguidores.

No texto, ela afirma sentir “profundo arrependimento” e reconhece que, no “calor do momento”, utilizou expressões que não condizem com os valores que diz ter. “Assumo total responsabilidade pelo que foi dito e peço desculpas a quem tenha se sentido ofendido”, escreveu. Ela completou dizendo que a paixão pelo futebol “não justifica excessos” e que buscará agir com mais equilíbrio e bom senso.

O caso segue gerando repercussão enquanto a FPF e autoridades avaliam as medidas cabíveis contra a torcedora.