Valendo vaga na Série A, Remo leva vantagem no confronto diante do Goiás

O Remo terá pela frente o Goiás-GO, no próximo domingo (23), às 16h30, no Mangueirão, em Belém, pela última rodada da Série B. A partida vale o acesso para as duas equipes e, o adversário azulino não possui um bom retrospecto contra o Leão Azul e nem diante das equipes paraenses nessa temporada de 2025.

Foram 15 jogos entre os dois clubes na história, com o Remo levando ampla vantagem diante do Esmeraldino. Foram nove triunfos do Leão Azul, três empates e três vitórias do clube alviverde ao longo dos confrontos que iniciou em 1972, pelo Torneio Pará-Goiás, com vitória do Remo por 2 a 1, no dia 12.03.

Leão leva vantagem

Além da vantagem ao longo da história ser favorável ao Remo, outro ponto importante é o histórico do Goiás nesta temporada diante dos clubes paraenses. O clube alviverde venceu apenas uma, das cinco partidas disputadas contra paraenses neste ano. Somando os jogos da Copa Verde e do Brasileirão, foram cinco partidas, com quatro empates (três contra o Paysandu e um contra o Remo) e uma vitória, essa sobre o Papão, pela Série B.

Panorama

Próximos na tabela, Remo e Goiás chegam na última rodada com chances de acesso à Série A do Brasileirão. Na 4ª posição com 61 pontos, o time goiano depende apenas de suas forças para chegar à elite do futebol brasileiro. Uma vitória coloca o Goiás na Série A e um empate, dependendo dos resultados, também pode ajudar o Verdão.

Já o Remo é o 6º colocado com 59 pontos e precisa vencer o Goiás e torcer por derrota do Criciúma-SC, que pega o Cuiabá-MT fora de casa ou tropeço da Chapecoense-SC, que recebe o Atlético-GO, na Arena Condá, para conquistar o tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão.

RETROSPECTO

12.03.1972 - Remo 2 x 1 Goiás - Torneio Pará-Goiás

23.04.1972 - Remo 1 x 2 Goiás - Torneio Pará

16.09.1973 - Remo 1 x 0 Goiás - Brasileiro Nacional

25.11.1973 - Remo 2 x 0 Goiás - Brasileiro Nacional

18.10.1975 - Remo 0 x 1 Goiás - Brasilriro - Copa Brasil

30.10.1979 - Remo 1 x 0 Goiás - Brasileiro - Copa Brasil

28.01.1992 - Remo 2 x 1 Goiás - Amistoso

28.07.1992 - Remo 0 x 0 Goiás - Copa do Brasil

25.08.1992 - Remo 1 x 0 Goiás - Copa do Brasil

15.09.1993 - Remo 2 x 1 Goias - Série A

21.10.1993 - Remo 4 x 0 Goiás - Série A

19.09.1999 - Remo 3 x 1 Goiás - Série B

10.08.2021 - Remo 1 x 1 Goiás - Série B

15.11.2021 - Remo 0 x 1 Goiás - Série B

29.07.2025 – Remo 1 x 1 Goiás – Série B