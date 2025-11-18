Valendo vaga na Série A, Remo leva vantagem no confronto diante do Goiás Leão Azul é superior ao time goiano no confronto na história. Goiás só venceu uma vez paraenses nesta temporada em cinco jogos disputados O Liberal 18.11.25 18h08 Leão azul precisa e vencer e torcer por tropeços dos adversários para subir à Série A. (Rosiron Rodrigues / GEC) O Remo terá pela frente o Goiás-GO, no próximo domingo (23), às 16h30, no Mangueirão, em Belém, pela última rodada da Série B. A partida vale o acesso para as duas equipes e, o adversário azulino não possui um bom retrospecto contra o Leão Azul e nem diante das equipes paraenses nessa temporada de 2025. Foram 15 jogos entre os dois clubes na história, com o Remo levando ampla vantagem diante do Esmeraldino. Foram nove triunfos do Leão Azul, três empates e três vitórias do clube alviverde ao longo dos confrontos que iniciou em 1972, pelo Torneio Pará-Goiás, com vitória do Remo por 2 a 1, no dia 12.03. Leão leva vantagem Além da vantagem ao longo da história ser favorável ao Remo, outro ponto importante é o histórico do Goiás nesta temporada diante dos clubes paraenses. O clube alviverde venceu apenas uma, das cinco partidas disputadas contra paraenses neste ano. Somando os jogos da Copa Verde e do Brasileirão, foram cinco partidas, com quatro empates (três contra o Paysandu e um contra o Remo) e uma vitória, essa sobre o Papão, pela Série B. Panorama Próximos na tabela, Remo e Goiás chegam na última rodada com chances de acesso à Série A do Brasileirão. Na 4ª posição com 61 pontos, o time goiano depende apenas de suas forças para chegar à elite do futebol brasileiro. Uma vitória coloca o Goiás na Série A e um empate, dependendo dos resultados, também pode ajudar o Verdão. Já o Remo é o 6º colocado com 59 pontos e precisa vencer o Goiás e torcer por derrota do Criciúma-SC, que pega o Cuiabá-MT fora de casa ou tropeço da Chapecoense-SC, que recebe o Atlético-GO, na Arena Condá, para conquistar o tão sonhado acesso à Série A do Brasileirão. RETROSPECTO 12.03.1972 - Remo 2 x 1 Goiás - Torneio Pará-Goiás 23.04.1972 - Remo 1 x 2 Goiás - Torneio Pará 16.09.1973 - Remo 1 x 0 Goiás - Brasileiro Nacional 25.11.1973 - Remo 2 x 0 Goiás - Brasileiro Nacional 18.10.1975 - Remo 0 x 1 Goiás - Brasilriro - Copa Brasil 30.10.1979 - Remo 1 x 0 Goiás - Brasileiro - Copa Brasil 28.01.1992 - Remo 2 x 1 Goiás - Amistoso 28.07.1992 - Remo 0 x 0 Goiás - Copa do Brasil 25.08.1992 - Remo 1 x 0 Goiás - Copa do Brasil 15.09.1993 - Remo 2 x 1 Goias - Série A 21.10.1993 - Remo 4 x 0 Goiás - Série A 19.09.1999 - Remo 3 x 1 Goiás - Série B 10.08.2021 - Remo 1 x 1 Goiás - Série B 15.11.2021 - Remo 0 x 1 Goiás - Série B 29.07.2025 – Remo 1 x 1 Goiás – Série B Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão 20.11.25 19h14 Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19