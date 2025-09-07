Verstappen ri da McLaren e comemora fim do jejum de vitórias na Fórmula 1: 'Estávamos voando'

Um dia depois de cravar o melhor tempo da pista de Monza e a volta mais rápida em 75 anos de Fórmula 1, Max Verstappen manteve o ritmo forte para superar a McLaren - por mais de 19 segundos - e voltar ao topo do pódio na categoria. O tetracampeão somava oito tentativas frustradas desde o primeiro lugar no GP da Emília-Romanha, no tradicional circuito de Ímola, também em território italiano, em 18 de maio.

"Foi um ótimo dia para nós", disse Verstappen, após a prova deste domingo, festejando o fim do jejum. "É claro que demos azar na primeira volta, mas depois disso estávamos voando, e isso foi muito agradável para mim. Conseguimos um ritmo muito bom, paramos nos boxes no momento certo e foi uma execução fantástica de todos da equipe. Estivemos assim o fim de semana todo e é superdivertido vencer aqui."

O piloto holandês largou na pole, foi pressionado por Lando Norris na primeira volta e manteve a liderança cortando a chicane. Ele deu espaço para o britânico ultrapassá-lo, para evitar a punição, mas no quarto giro retomou a ponta com uma ultrapassagem por fora, na curva, para dominar até a bandeirada.

Com um raro domínio de sua Red Bull sobre a McLaren na temporada, Verstappen chegou a rir da troca de posições entre Oscar Piastri e Lando Norris, nas voltas derradeiras, após a equipe falhar no pit stop do britânico, o que lhe custaria a segunda posição. "Ha, só porque ele fez uma parada lenta?", ironizou no rádio ao ser informado pelo engenheiro Gianpiero Lambiase. "Não é da nossa conta, mas acho que isso mantém a competição justa entre os pilotos em termos de campeonato", respondeu o funcionário da Red Bull.

Acostumado a brigar por vitórias com o companheiro de equipe, Norris se mostrou conformado com o segundo lugar. "Eu sempre sei que vai ser uma boa briga com o Max, e realmente foi", disse Norris, que reduziu a distância em relação a Piastri para 31 pontos na briga pelo título. "Foi um daqueles finais de semana em que fomos um pouco mais lentos, mas tivemos uma boa briga, e eu gostei."

A próxima etapa da Fórmula 1, a 17ª da temporada, será entre 19 e 21 de setembro, no circuito de rua de Baku, no Azerbaijão.