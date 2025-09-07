Verstappen ri da McLaren e comemora fim do jejum de vitórias na Fórmula 1: 'Estávamos voando' Estadão Conteúdo 07.09.25 14h23 Um dia depois de cravar o melhor tempo da pista de Monza e a volta mais rápida em 75 anos de Fórmula 1, Max Verstappen manteve o ritmo forte para superar a McLaren - por mais de 19 segundos - e voltar ao topo do pódio na categoria. O tetracampeão somava oito tentativas frustradas desde o primeiro lugar no GP da Emília-Romanha, no tradicional circuito de Ímola, também em território italiano, em 18 de maio. "Foi um ótimo dia para nós", disse Verstappen, após a prova deste domingo, festejando o fim do jejum. "É claro que demos azar na primeira volta, mas depois disso estávamos voando, e isso foi muito agradável para mim. Conseguimos um ritmo muito bom, paramos nos boxes no momento certo e foi uma execução fantástica de todos da equipe. Estivemos assim o fim de semana todo e é superdivertido vencer aqui." O piloto holandês largou na pole, foi pressionado por Lando Norris na primeira volta e manteve a liderança cortando a chicane. Ele deu espaço para o britânico ultrapassá-lo, para evitar a punição, mas no quarto giro retomou a ponta com uma ultrapassagem por fora, na curva, para dominar até a bandeirada. Com um raro domínio de sua Red Bull sobre a McLaren na temporada, Verstappen chegou a rir da troca de posições entre Oscar Piastri e Lando Norris, nas voltas derradeiras, após a equipe falhar no pit stop do britânico, o que lhe custaria a segunda posição. "Ha, só porque ele fez uma parada lenta?", ironizou no rádio ao ser informado pelo engenheiro Gianpiero Lambiase. "Não é da nossa conta, mas acho que isso mantém a competição justa entre os pilotos em termos de campeonato", respondeu o funcionário da Red Bull. Acostumado a brigar por vitórias com o companheiro de equipe, Norris se mostrou conformado com o segundo lugar. "Eu sempre sei que vai ser uma boa briga com o Max, e realmente foi", disse Norris, que reduziu a distância em relação a Piastri para 31 pontos na briga pelo título. "Foi um daqueles finais de semana em que fomos um pouco mais lentos, mas tivemos uma boa briga, e eu gostei." A próxima etapa da Fórmula 1, a 17ª da temporada, será entre 19 e 21 de setembro, no circuito de rua de Baku, no Azerbaijão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Itália Red Bull McLaren Verstappen Norris COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CLUBE DO REMO Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira 07.09.25 8h30 Dia do Irmão Atacante do Paysandu destaca apoio do irmão no começo da carreira: 'Sem ele, não estaria aqui' Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Diogo Oliveira recorda o incentivo crucial de Rodolfo para seguir no futebol e relembra memórias de infância juntos 07.09.25 8h00 Mais esportes Com grandes expectativas, Belém se prepara para o Mundial de Clubes de Vôlei Torneio será realizado em dezembro, na capital paraense 07.09.25 7h00 Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES E AGORA? Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026 07.09.25 7h01 Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 CLUBE DO REMO Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira 07.09.25 8h30